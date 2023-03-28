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Депутаты задумали ограничить цены в аэропортах и вокзалах

Источник:
«Известия»
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Вокзал
Фото: © Sibnet.ru

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, вводящий ограничение на стоимость продовольственных товаров на вокзалах, в портах и аэропортах.

«На территориях железнодорожных и автомобильных вокзалов, морских и речных портов, аэропортов продовольственные товары реализуются с существенной торговой наценкой по сравнению с такими же — в магазинах, торговых сетях и иных точках продаж», — приводят «Известия» пояснительную записку к законопроекту.

В документе отмечается, что у пассажиров нет возможности приобрести эти товары в другом месте, поэтому они вынуждены принимать такую несправедливую ценовую политику.

«В аэропортах граждане, по сути, не имеют альтернатив, кроме как согласиться на покупку необходимых продовольственных товаров по завышенным ценам, так как правилами проведения предполетного досмотра не допускается, например, проносить емкости с жидкостью вместимостью более 100 миллилитров», — уточняется в пояснительной записке.

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