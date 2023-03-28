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Новосибирцы рассказали о наказаниях за плохую работу

Источник:
Sibnet.ru
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Ссора
Фото: © Sibnet.ru

Работодатели чаще всего делают устные замечания сотрудникам либо применяют системы штрафов, в редких случаях — на людей кричат и пишут докладные, сообщает HeadHunter.

Небольшой процент (6%) выбрали вариант «другое», в числе них такие: «врачей наказывают, если они выписывают дорогие анализы и исследования», «практикуют вычеты из зарплаты», «докладные записки с доносами», «замечания», «крик и ор, унижение», «объяснительные», «публичные унижения и призывы к увольнению», «угрозы увольнения». Лишь 23% работников заявили, что в их компании нет никаких наказаний.

Про штрафы чаще всего говорили сотрудники из сферы производства, ресторанно-гостиничного направления и транспортно-логистической сферы. А среди тех, кто сообщил, что в их компании не приятно наказывать сотрудников, преобладают представители сферы образования, высшего менеджмента и начинающие специалисты без опыта работы.

Среди тех, кто фактически чаще всего получал штрафы, а также вычеты из зарплаты, лишение премии в качестве наказания за плохую работу — сотрудники из ресторанно-гостиничного направления, кадры из сферы производства и сотрудники продаж.

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Топ комментариев

nifnif

потому что на другом языке петь очень проблемно - никому не нужна будет

slavaynin

Ах вернисаж ах вернисаж,переобулась Я для вас.

senik

Нет, просто бабло кончается, а заработать не где. Вот опять хочется в Россию. А вот нех. здесь делать,...

ball-n-wall

Вот кто-то в профиль и анфасА я в Америке сейчас..