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Пиратская версия фильма «Ампир V» утекла в Сеть

Источник:
Sibnet.ru
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Фильм Виктора Гинзбурга «Ампир V», снятый по роману Виктора Пелевина, попал в Сеть. Режиссер утверждает, что это неполная версия картины.

Премьера «Ампира V» должна была состояться в 2021 году, но ее перенесли на 2022 год из-за пандемии. В итоге картина не получила прокатное удостоверение и в прокат не вышла.

В центре сюжета молодой человек Роман Шторкин, которого обратили в вампира. Ему открывается заговор мировой элиты: вампиры управляют человечеством, высасывая из него радость, мечты и деньги.

По словам продюсеров фильма, «Ампир V» — это революционный взгляд на общество потребления, красоту за деньги и деньги вместо жизни.

Виктор Гинзбург рассказал изданию «Осторожно, новости», что у пиратов оказалась старая версия картины. В ней не хватает некоторых сцен, эпизодов «и много чего еще». Он сожалеет о том, что российские зрители увидят его фильм именно в такой версии. 

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Обсуждение (3)
Топ комментариев

nifnif

потому что на другом языке петь очень проблемно - никому не нужна будет

slavaynin

Ах вернисаж ах вернисаж,переобулась Я для вас.

senik

Нет, просто бабло кончается, а заработать не где. Вот опять хочется в Россию. А вот нех. здесь делать,...

ball-n-wall

Вот кто-то в профиль и анфасА я в Америке сейчас..