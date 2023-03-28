Пиратская версия фильма «Ампир V» утекла в Сеть

Фильм Виктора Гинзбурга «Ампир V», снятый по роману Виктора Пелевина, попал в Сеть. Режиссер утверждает, что это неполная версия картины.

Премьера «Ампира V» должна была состояться в 2021 году, но ее перенесли на 2022 год из-за пандемии. В итоге картина не получила прокатное удостоверение и в прокат не вышла.

В центре сюжета молодой человек Роман Шторкин, которого обратили в вампира. Ему открывается заговор мировой элиты: вампиры управляют человечеством, высасывая из него радость, мечты и деньги.

По словам продюсеров фильма, «Ампир V» — это революционный взгляд на общество потребления, красоту за деньги и деньги вместо жизни.

Виктор Гинзбург рассказал изданию «Осторожно, новости», что у пиратов оказалась старая версия картины. В ней не хватает некоторых сцен, эпизодов «и много чего еще». Он сожалеет о том, что российские зрители увидят его фильм именно в такой версии.