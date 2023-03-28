Строители завершили возведение пилона Центрального моста через Обь в Новосибирске, сообщает пресс-служба группы «ВИС».

Работы стартовали в мае 2021 года, когда было завершено устройство свайного основания фундамента, и велись практически все время в круглосуточном режиме».

Монолитный пилон в виде буквы «Н» — самое масштабное сооружение мостовой переправы и одно из самых высоких в столице Сибири. На нем будет смонтирована вантовая система, которая с помощью 70 стальных тросов будет удерживать пролет моста длиной 380 погонных метров и общим весом свыше 5,5 тысячи тонн.

Такое проектное решение позволило избежать устройства объемных опор моста на берегу реки и сохранить парк «Городское начало».

Четвертый мост через Обь в Новосибирске, получивший название Центральный, соединит улицу Ипподромскую на правом берегу с улицей Станционной на левом. Проезд по мосту планируется сделать платным.