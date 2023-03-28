НАВЕРХ
Актуальная тема
Четвертый мост в Новосибирске
Актуальная тема
Четвертый мост в Новосибирске
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Пилон Центрального моста в Новосибирске готов

Источник:
Sibnet.ru
185 0

Строители завершили возведение пилона Центрального моста через Обь в Новосибирске, сообщает пресс-служба группы «ВИС».

Работы стартовали в мае 2021 года, когда было завершено устройство свайного основания фундамента, и велись практически все время в круглосуточном режиме».

Монолитный пилон в виде буквы «Н» — самое масштабное сооружение мостовой переправы и одно из самых высоких в столице Сибири. На нем будет смонтирована вантовая система, которая с помощью 70 стальных тросов будет удерживать пролет моста длиной 380 погонных метров и общим весом свыше 5,5 тысячи тонн.

Такое проектное решение позволило избежать устройства объемных опор моста на берегу реки и сохранить парк «Городское начало».

Четвертый мост через Обь в Новосибирске, получивший название Центральный, соединит улицу Ипподромскую на правом берегу с улицей Станционной на левом. Проезд по мосту планируется сделать платным.

Тема: Четвертый мост в Новосибирске
Пилон четвертого моста в Новосибирске возведен на 98%
Строящийся четвертый мост загорелся в Новосибирске
КСП выявила отставание в строительстве нового моста через Обь
Новосибирску дадут 7,3 млрд рублей на достройку четвертого моста
смотреть все
Экономика #Транспорт и дороги #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия применила на Украине «царь‑бомбу»
Таинственные дыры возникли на дне Атлантического океана
Ворона разоблачили в седьмом выпуске «Маски»
Зеленский устроил истерику на саммите ЕС
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
Из чего состоят звезды. ФОТО
Топ комментариев

nifnif

потому что на другом языке петь очень проблемно - никому не нужна будет

slavaynin

Ах вернисаж ах вернисаж,переобулась Я для вас.

senik

Нет, просто бабло кончается, а заработать не где. Вот опять хочется в Россию. А вот нех. здесь делать,...

ball-n-wall

Вот кто-то в профиль и анфасА я в Америке сейчас..