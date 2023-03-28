Мировой экономике предрекли «потерянное десятилетие»

Долгосрочные темпы роста мировой экономики сократятся к 2030 году до минимальных значений за 30 лет, следует из опубликованного прогноза Всемирного банка.

«Ожидается, что между 2022 и 2030 годами средний потенциальный рост глобального ВВП упадет примерно на треть по сравнению с темпами, которые преобладали в первом десятилетии нынешнего века, — до 2,2% в год», — отмечается в докладе.

Для развивающихся экономик это падение будет столь же резким — с 6% в год между 2000 и 2010 годами до 4% в год в оставшиеся годы текущего десятилетия, прогнозируют эксперты.

В результате экономику на планете ждет «потерянное десятилетие», подчеркивают авторы прогноза. В документе указывается, что в настоящее время почти все экономические силы, которые обеспечивали прогресс последние 30 лет, постепенно «выдыхаются».

При этом Всемирный банк полагает, что темпы роста мирового ВВП реально увеличить до среднего ежегодного уровня в 2,9%, однако для этого всем странам потребуется выработать общую устойчивую политику, ориентированную на рост.