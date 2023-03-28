НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Мировой экономике предрекли «потерянное десятилетие»

Источник:
Sibnet.ru
319 2
Фото: UKinUSA / CC BY-SA 2.0

Долгосрочные темпы роста мировой экономики сократятся к 2030 году до минимальных значений за 30 лет, следует из опубликованного прогноза Всемирного банка.

«Ожидается, что между 2022 и 2030 годами средний потенциальный рост глобального ВВП упадет примерно на треть по сравнению с темпами, которые преобладали в первом десятилетии нынешнего века, — до 2,2% в год», — отмечается в докладе.

Для развивающихся экономик это падение будет столь же резким — с 6% в год между 2000 и 2010 годами до 4% в год в оставшиеся годы текущего десятилетия, прогнозируют эксперты.

В результате экономику на планете ждет «потерянное десятилетие», подчеркивают авторы прогноза. В документе указывается, что в настоящее время почти все экономические силы, которые обеспечивали прогресс последние 30 лет, постепенно «выдыхаются».

При этом Всемирный банк полагает, что темпы роста мирового ВВП реально увеличить до среднего ежегодного уровня в 2,9%, однако для этого всем странам потребуется выработать общую устойчивую политику, ориентированную на рост.

Еще по теме
Райффайзенбанк ужесточил условия валютных переводов
Юань вошел в тройку самых популярных у россиян валют
Евросоюз предложил Raiffeisen покинуть Россию
Рубль ослабел: какой курс доллара ждать весной
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия применила на Украине «царь‑бомбу»
Таинственные дыры возникли на дне Атлантического океана
Ворона разоблачили в седьмом выпуске «Маски»
Зеленский устроил истерику на саммите ЕС
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
Из чего состоят звезды. ФОТО
Топ комментариев

nifnif

потому что на другом языке петь очень проблемно - никому не нужна будет

slavaynin

Ах вернисаж ах вернисаж,переобулась Я для вас.

ball-n-wall

Вот кто-то в профиль и анфасА я в Америке сейчас..

nicollaich

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев напомнил, что США держат 150 тактических термоядерных...