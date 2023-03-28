Школьница превзошла Эйнштейна и Хокинга по уровню интеллекта

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Школьница из Манчестера Анвита Патил получила 162 балла за IQ-тест Менса, обогнав по уровню интеллекта таких известных ученых, как Альберт Эйнштейн и Стивен Хокинг, IQ которых был на уровне в 160 баллов.
На момент сдачи теста девочке-вундеркинду было 11 лет, она учится в седьмом классе частной школы на юге Манчестера, пишет издание Manchester Evening News.
Отмечается, что школьница воспитывается в академической семье: ее отец работает консультантом в Национальной службе здравоохранения, а мать является доктором математических наук.
Средним значением IQ во всем мире считается показатель в районе 100 баллов. Общество Менса — крупнейшая организация для людей с высоким интеллектом, всего в нем состоят около 20 тысяч человек.
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