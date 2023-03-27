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Wildberries протестирует гибкие тарифы для новых пунктов выдачи

Источник:
РИА Новости
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WildBerries
Фото: © Sibnet.ru

Маркетплейс Wildberries в тестовом режиме введет дифференцированные тарифы для новых пунктов выдачи заказов. Владельцы пунктов ранее пожаловались, что появляется все больше точек, которые открываются в непосредственной близости от уже существующих ПВЗ.

Владельцы ПВЗ предложили маркетплейсу ограничить открытие новых пунктов в зонах, где уже есть точки выдачи заказов или снизить выплаты для них. После завершения пилотного периода компания намерена получить от партнеров обратную связь.

В марте 2023 года между Wildberries и владельцами ПВЗ произошел конфликт из-за новой системы штрафов. По ней они должны были возместить полную стоимость бракованного или подмененного товара.

После угрозы всероссийской забастовки Wildberries приостановила списание новых штрафов, провела встречи с партнерами, пообещав улучшить обратную связь и систему арбитража.

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