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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Раскрыт сценарий контрнаступления Украины

Источник:
The Wall Street Journal
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Украина откажется от западного сценария контрнаступления, который подразумевает массированную атаку с воздуха с использованием самолетов, сделав ставку на удары высокоточного оружия наземного базирования, полагают западные эксперты.

После ударов с использованием артиллерии и ракет начнется сухопутное наступление, в котором Украина использует полученные западные танки и бронетехнику, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков.

До начала лета ВСУ должны получить британские танки Challenger 2 и немецкие Leopard 2, позднее ожидается прибытие американских M1 Abrams. Они будут дополнены советскими танками, которые остались на вооружении украинской армии.

Что касается поддержки с воздуха, то для подобной атаки в «стиле НАТО» у Киева нет необходимого числа истребителей и вертолетов, поэтому украинским военным останется рассчитывать исключительно на сухопутные силы.

Опрошенные изданием западные эксперты полагают, что Украина попытается продвинуться из Запорожской области в сторону Мелитополя и Азовского моря, а также перерезать сухопутный коридор, соединяющий Крым с остальной частью России.

Ранее Вашингтон заявил, что боевые действия на Украине предстоящим летом будут иметь решающее значение для всей кампании. США предполагают, что перед началом мирных переговоров Украине необходимо вернуть как можно больше территории.

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Топ комментариев

slavaynin

Ах вернисаж ах вернисаж,переобулась Я для вас.

GammiPluh

ой, даже стыдно на сколько нам уже... эм... без разницы на санкции

nifnif

потому что на другом языке петь очень проблемно - никому не нужна будет

ball-n-wall

Вот кто-то в профиль и анфасА я в Америке сейчас..