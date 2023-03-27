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Райффайзенбанк ужесточил условия валютных переводов

Источник:
Sibnet.ru
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Доллары
Фото: © Sibnet.ru

Райффайзенбанк с 3 апреля ограничит возможность исходящих переводов в долларах для физических лиц — их смогут осуществлять только клиенты с пакетами услуг «Премиальный» или «Премиальный 5», подключенными до 28 февраля, а также клиенты Friedrich Wilhelm Raiffeisen.

Одновременно вдвое будет повышена минимальная сумма переводов в другие банки в долларах и евро — до 20 тысяч, сообщает пресс-служба банка. Уточняется, что переводы в других валютах останутся доступны всем клиентам.

«Мы вынуждены вводить эти ограничения, так как не должны превышать устанавливаемые банками-корреспондентами лимиты по количеству платежей в иностранных валютах», — говорится в сообщении.

В других валютах минимальные суммы не изменились: 10 тысяч фунтов стерлингов или швейцарских франков, 70 тысяч китайских юаней или 1 миллион японских иен. Комиссия по всем валютным переводам с 3 апреля будет фиксированная — 300 долларов или эквивалент для других валют.

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Топ комментариев

slavaynin

Ах вернисаж ах вернисаж,переобулась Я для вас.

GammiPluh

ой, даже стыдно на сколько нам уже... эм... без разницы на санкции

nifnif

потому что на другом языке петь очень проблемно - никому не нужна будет

ball-n-wall

Вот кто-то в профиль и анфасА я в Америке сейчас..