Райффайзенбанк ужесточил условия валютных переводов

Райффайзенбанк с 3 апреля ограничит возможность исходящих переводов в долларах для физических лиц — их смогут осуществлять только клиенты с пакетами услуг «Премиальный» или «Премиальный 5», подключенными до 28 февраля, а также клиенты Friedrich Wilhelm Raiffeisen.

Одновременно вдвое будет повышена минимальная сумма переводов в другие банки в долларах и евро — до 20 тысяч, сообщает пресс-служба банка. Уточняется, что переводы в других валютах останутся доступны всем клиентам.

«Мы вынуждены вводить эти ограничения, так как не должны превышать устанавливаемые банками-корреспондентами лимиты по количеству платежей в иностранных валютах», — говорится в сообщении.

В других валютах минимальные суммы не изменились: 10 тысяч фунтов стерлингов или швейцарских франков, 70 тысяч китайских юаней или 1 миллион японских иен. Комиссия по всем валютным переводам с 3 апреля будет фиксированная — 300 долларов или эквивалент для других валют.