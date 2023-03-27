Патрушев назвал НАТО участником конфликта на Украине

Североатлантический альянс стал стороной конфликта на Украине и не скрывает своей главной цели — поражения России и ее расчленения, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«На самом деле страны НАТО являются стороной конфликта», — сказал Патрушев в интервью «Российской газете». Он выразил уверенность, что тема помощи Украине со стороны «доброго» НАТО станет одной из основных на созываемом Вашингтоном в конце марта «Саммите за демократию».

По словам секретаря Совбеза, Запад сделал из Украины один большой военный лагерь. «Направляют украинским войскам вооружение и боеприпасы, обеспечивают их разведданными, в том числе с помощью спутниковой группировки и значительного числа беспилотных летательных аппаратов», — отметил он.

«Натовские инструкторы и советники обучают украинских военных, а наемники воюют в составе неонацистских батальонов», — добавил Патрушев.

Он заключил, что «пытаясь как можно дольше продлить это военное противостояние, они не скрывают своей главной цели — поражения России на поле боя и ее дальнейшего расчленения».