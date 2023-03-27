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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Патрушев назвал НАТО участником конфликта на Украине

Источник:
«Российская газета»
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Фото: © пресс-служба президента России

Североатлантический альянс стал стороной конфликта на Украине и не скрывает своей главной цели — поражения России и ее расчленения, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. 

«На самом деле страны НАТО являются стороной конфликта», — сказал Патрушев в интервью «Российской газете». Он выразил уверенность, что тема помощи Украине со стороны «доброго» НАТО станет одной из основных на созываемом Вашингтоном в конце марта «Саммите за демократию».

По словам секретаря Совбеза, Запад сделал из Украины один большой военный лагерь. «Направляют украинским войскам вооружение и боеприпасы, обеспечивают их разведданными, в том числе с помощью спутниковой группировки и значительного числа беспилотных летательных аппаратов», — отметил он.

«Натовские инструкторы и советники обучают украинских военных, а наемники воюют в составе неонацистских батальонов», — добавил Патрушев.

Он заключил, что «пытаясь как можно дольше продлить это военное противостояние, они не скрывают своей главной цели — поражения России на поле боя и ее дальнейшего расчленения».

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