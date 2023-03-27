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Вайкуле объяснила эмоциями отторжение ко всему русскому

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © соцсети Лаймы Вайкуле

Певица Лайма Вайкуле после начала военной спецоперации изменила отношение к России, но спустя время объяснила, что многие мысли были обусловлены эмоциями.

Когда началась СВО, Вайкуле находилась в Америке. Она не сразу озвучила свою позицию. Но, пообщавшись с музыкантом из Киева, пришла в ужас и испытала негативные эмоции к России.

«Я подумала вдруг: как я буду петь свои песни, как я их буду петь на русском языке? Это не потому, что моя голова решила: я не буду с русскими говорить, я не буду по-русски говорить. Это эмоции», — сказала Вайкуле в YouТube-шоу «И грянул Грэм».

Спустя время певица отошла от стресса и поняла, что язык здесь ни при чем.

«Не хватало, чтобы еще отняли сам русский. Уже и так все отняли, так еще и отняли язык. Нет, этого не должно быть и этому не надо поддаваться», — решила Вайкуле.

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Топ комментариев

GammiPluh

ой, даже стыдно на сколько нам уже... эм... без разницы на санкции

Alhazred

На каком деле? Ты как че нить скажешь, всегда наиборот все)))

slavaynin

Ах вернисаж ах вернисаж,переобулась Я для вас.

nifnif

потому что на другом языке петь очень проблемно - никому не нужна будет