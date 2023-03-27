Вайкуле объяснила эмоциями отторжение ко всему русскому

Певица Лайма Вайкуле после начала военной спецоперации изменила отношение к России, но спустя время объяснила, что многие мысли были обусловлены эмоциями.

Когда началась СВО, Вайкуле находилась в Америке. Она не сразу озвучила свою позицию. Но, пообщавшись с музыкантом из Киева, пришла в ужас и испытала негативные эмоции к России.

«Я подумала вдруг: как я буду петь свои песни, как я их буду петь на русском языке? Это не потому, что моя голова решила: я не буду с русскими говорить, я не буду по-русски говорить. Это эмоции», — сказала Вайкуле в YouТube-шоу «И грянул Грэм».

Спустя время певица отошла от стресса и поняла, что язык здесь ни при чем.

«Не хватало, чтобы еще отняли сам русский. Уже и так все отняли, так еще и отняли язык. Нет, этого не должно быть и этому не надо поддаваться», — решила Вайкуле.