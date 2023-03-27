Вайкуле объяснила эмоциями отторжение ко всему русскому

Певица Лайма Вайкуле после начала военной спецоперации изменила отношение к России, но спустя время объяснила, что многие мысли были обусловлены эмоциями.
Когда началась СВО, Вайкуле находилась в Америке. Она не сразу озвучила свою позицию. Но, пообщавшись с музыкантом из Киева, пришла в ужас и испытала негативные эмоции к России.
«Я подумала вдруг: как я буду петь свои песни, как я их буду петь на русском языке? Это не потому, что моя голова решила: я не буду с русскими говорить, я не буду по-русски говорить. Это эмоции», — сказала Вайкуле в YouТube-шоу «И грянул Грэм».
Спустя время певица отошла от стресса и поняла, что язык здесь ни при чем.
«Не хватало, чтобы еще отняли сам русский. Уже и так все отняли, так еще и отняли язык. Нет, этого не должно быть и этому не надо поддаваться», — решила Вайкуле.
GammiPluhой, даже стыдно на сколько нам уже... эм... без разницы на санкции
AlhazredНа каком деле? Ты как че нить скажешь, всегда наиборот все)))
slavayninАх вернисаж ах вернисаж,переобулась Я для вас.
nifnifпотому что на другом языке петь очень проблемно - никому не нужна будет