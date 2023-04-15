Десять убийц любви: как спасти отношения

Большая часть расставаний приходится на период после одного-двух лет отношений — 16% союзов. Индивидуальных причин развода множество, но некоторые роковые ошибки — типовые, и их можно избежать, если осознанно строить отношения.

Психолог и семейный консультант Марк Бартон назвал типовые причины, которые быстро разрушат отношения в паре.

Ревность

«Сторона, которая подвергается постоянным обвинениям в ревности, постепенно начинает ассоциировать своего партнера с источником стресса. Потому что когда начинается акт ревности, мы начинаем нервничать, переживать биохимические процессы, появляется много кортизола, адреналина и других гормонов стресса», — поясняет психолог.

Поэтому рано или поздно от патологических ревнивцев уходит партнер. В том числе, если человека постоянно терроризируют дома, он может решиться на измену из стремления самоутвердиться. А для ревнивца это станет очередным подтверждением, что верных женщин (или мужчин) нет.

Ревнивцу нужна психотерапевтическая помощь, самому справиться с этим навязчивым состоянием крайне трудно, так как чаще всего человек даже не осознает проблему.

Ссоры из-за родителей

Почему родители вмешиваются в жизнь молодой семьи? Они не воспринимают пару зрелыми людьми и семьей. А еще ждут от детей повторения себя. Поэтому продолжают воспитывать, рассказывать как правильно и нет. В том числе — критиковать зятя или сноху.

Например, мама мужа считает, что его супруга недостаточно хорошо ухаживает за ее сыночком и начинает вмешиваться. Учить ее и говорить про сноху плохо.

Когда один из родителей либо оба постоянно настраивают партнеров друг против друга, лезут с непрошеными советами и рекомендациями — это очень распространенная причина ссор.

Поэтому молодой паре необходимо с самого начала выстроить границы своей семьи. В конфликтах не переходить на чью-ибо сторону, например, мужу вставать на сторону своей матери, а стараться превращать в конфликт в переговоры с достижением договоренности «общение, помощь — да, вмешательство — нет».

Неумение договариваться

Женщина пытается поговорить с мужчиной, а он регулярно избегает разговора, пытается сменить тему или убежать из дома со словами: «Не выноси мне мозги».

Либо женщина, когда мужчина призывает ее к какому-то диалогу, переключается на эмоции, начинает плакать, закатывает истерику.

Уход от диалога — прямой путь к разрушению отношений. Невысказанное в какой-то момент переполнит чашу и перерастет в неприязнь к партнеру.

Если человек заинтересован в союзе, необходимо учиться слушать и договариваться, независимо от того, сколько претензий и обид накоплено.

Постоянно вместе

Бывает, что два партнера находятся вместе 24/7 и не дают друг другу ни возможности соскучиться, ни заняться личными увлечениями.

И наступает момент, когда человеку просто необходимо побыть наедине с собой. Ощущая эту потребность подсознательно, супруги часто идут на конфликт, чтобы на какое-то время отдалиться друг от друга. Иными словами, ссорятся на пустом месте вместо того, чтобы договориться о раздельном времяпрепровождении.

Индикатор того, что пара проводит слишком много времени вместе — систематический отказ от личных интересов в пользу желаний партнера.

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Встречается вариант, когда у одного из партнеров присутствует невротическая потребность быть вместе.

Обычно такому человеку дискомфортно в одиночестве из-за травм личности, например, нет внутренней опоры безопасности.

В таком случае построить счастливые отношения не получится, психологически это будет не пара зрелых мужчины и женщины, а мама и ребенок или два ребенка.

Разные цели и ценности

Проблемы вызывают различия между мужем и женой в фундаментальных понятиях: например, женщина настроена завести несколько детей, построить дом и иметь огород, а мужчина — планирует расти в карьере, откладывать деньги на депозиты, а не тратить на дачу и дом.

Сначала партнеры не обращают на это внимание. Познакомились, возникла эйфория влюбленности, кажется, что пришло счастье. И никто не заговаривает о своих жизненных целях, или не относится к таким разговорам всерьез.

А потом, когда мужчина и женщина уже живут вместе, и наступают моменты принятия решений, возникают разногласия, конфликты и глубокие обиды.

Чтобы таких проблем не возникало, обсуждать важные вопросы необходимо в начале отношений, когда еще можно безболезненно договориться или расстаться.

Нет сексуальной энергии

Есть поговорка, что мужчина соглашается на брак ради секса, а женщина соглашается на секс ради брака. Психологи говорят, что очень частный сценарий на самом деле.

Но если женщина сексуально не проявлена, не раскрыта, а просто терпит секс для сохранения отношений, это тупик. В таких отношениях мужской природе будет скучно, партнер быстро потеряет интерес и рано или поздно найдет женщину на стороне.

И наоборот, если мужчина не стремится к женщине в постель, не хочет удивлять ее в сексе, а больше воспринимает партнершу как хозяйку или выстраивает отношения мамы и ребенка, через какое-то время партнерша начнет реагировать на внимание других мужчин.

Нет развития

Еще одна ошибка в том, что партнеры воспринимают отношения как данность и не развивают их. Мужчина перестает ухаживать за женщиной, а она думает, что мужчине больше не нужны эротические или кулинарные сюрпризы.

«В этих отношениях люди не благодарят друг друга, не удивляют, ни романтики, ни заботы. Такие отношения очень часто это приводят к тому, что пропадает любовь, люди становятся чужими друг для друга», — предупреждает Бартон.

Отношения не должны стоять на месте, а поэтапно развиваться. В какой-то момент пара решает создать семью, в какой-то родить ребенка и так далее. По словам эксперта, самый оптимальный период для создания семьи — от 9 месяцев до полутора лет, если в этот период семья не создается, отношения начинают потихоньку разрушаться.

Токсичность

Партнер может не подозревать, что он самый настоящий абьюзер, искренне считая себя совершенно нормальным человеком.

Например, женщина по психотипу — агрессор. Она будет постоянно обесценивать мужчину: не давать возможности развиваться, критиковать, навязывать ему чувство вины. Или мужчина будет самоутверждаться за чсет женщины, терроризируя и унижая ее.

Постоянный контроль

Бывает, что один из партнеров снижает свою тревожность, контролируя все, что делает его партнер. Абсолютно все: как гвоздь забивает, как дышит, что ест.

В конечном итоге человек, который постоянно находится под надзором и вынужден делать то, что считает правильным партнер, захочет сбежать из-под контроля.

Идеализация отношений

Идеализация отношений происходит на стадии влюбленности, когда мужчина и женщина не видят друг в друге истинных качеств, и часто женщина в иллюзиях и мечтах формирует виртуальный образ возлюбленного.

Когда происходит идеализация, люди пропускают мимо ушей все тонкие и грубые намеки на то, что партнер к отношениям не готов. Затем возникает разочарование и союз распадается.