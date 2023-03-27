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Названы продукты для сияющей кожи

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pxhere.com

Рыба, орехи, морковь и растительные масла помогут коже восстановить эластичность и красивый цвет, сообщает Управление Роспотребнадзора РФ по Красноярскому краю.

Для кожи полезны морепродукты и рыба. В них содержатся омега-3 жирные кислоты — они отвечают за питание, увлажнение и восстановление коллагеновых волокон, от которых зависит упругость кожи. Чем жирнее рыба, тем больше в ней омега-3.

Кроме того, морепродукты богаты витаминами А и Е, улучшающими здоровье кожи, а также цинком, который влияет на выработку организмом коллагена, необходимого для ее упругости. Наиболее благотворно на кожу влияют устрицы и мидии.

«Витамин А можно получить из моркови, тыквы и других оранжевых овощей. И, кстати, они помогут улучшить цвет лица. Витамин А лучше усваивается вместе с жирами, поэтому в морковный сок или тыквенный суп надо добавить немного сливок», — говорится в сообщении.

Важные продукты для здоровой кожи – орехи, в них содержится витамин Е. Он отвечает за правильный баланс жира и влаги в коже. Кожа любит оливковое и кокосовое масла – они отличаются высоким содержанием витаминов А, D, Е и насыщенных жирных кислот, отвечающих за гладкость и упругость.

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Жизнь #Здоровье #Красноярск
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Топ комментариев

GammiPluh

ой, даже стыдно на сколько нам уже... эм... без разницы на санкции

Alhazred

На каком деле? Ты как че нить скажешь, всегда наиборот все)))

slavaynin

Ах вернисаж ах вернисаж,переобулась Я для вас.

nifnif

потому что на другом языке петь очень проблемно - никому не нужна будет