Названы продукты для сияющей кожи

Рыба, орехи, морковь и растительные масла помогут коже восстановить эластичность и красивый цвет, сообщает Управление Роспотребнадзора РФ по Красноярскому краю.

Для кожи полезны морепродукты и рыба. В них содержатся омега-3 жирные кислоты — они отвечают за питание, увлажнение и восстановление коллагеновых волокон, от которых зависит упругость кожи. Чем жирнее рыба, тем больше в ней омега-3.

Кроме того, морепродукты богаты витаминами А и Е, улучшающими здоровье кожи, а также цинком, который влияет на выработку организмом коллагена, необходимого для ее упругости. Наиболее благотворно на кожу влияют устрицы и мидии.

«Витамин А можно получить из моркови, тыквы и других оранжевых овощей. И, кстати, они помогут улучшить цвет лица. Витамин А лучше усваивается вместе с жирами, поэтому в морковный сок или тыквенный суп надо добавить немного сливок», — говорится в сообщении.

Важные продукты для здоровой кожи – орехи, в них содержится витамин Е. Он отвечает за правильный баланс жира и влаги в коже. Кожа любит оливковое и кокосовое масла – они отличаются высоким содержанием витаминов А, D, Е и насыщенных жирных кислот, отвечающих за гладкость и упругость.