Путин признался в нарушении ПДД

Президент РФ Владимир Путин признался, что ехал за рулем по улицам Мариуполя, не пристегнув ремень безопасности.

«Мы же не нарушали ничего, единственно, чего нарушили — это без пояса безопасности ездили. Но в таких условиях лучше не пристегиваться, лучше иметь возможность быстро выйти из машины», — сказал Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Путин побывал в Мариуполе в субботу, 18 марта. Там он ездил на внедорожнике Toyota Land Cruiser 100.

Согласно статье 12.16 КоАП, за непристегнутый ремень безопасности у водителя полагается штраф 1 тысячу рублей.