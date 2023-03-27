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Путин признался в нарушении ПДД

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин признался, что ехал за рулем по улицам Мариуполя, не пристегнув ремень безопасности.

«Мы же не нарушали ничего, единственно, чего нарушили — это без пояса безопасности ездили. Но в таких условиях лучше не пристегиваться, лучше иметь возможность быстро выйти из машины», — сказал Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Путин побывал в Мариуполе в субботу, 18 марта. Там он ездил на внедорожнике Toyota Land Cruiser 100.

Согласно статье 12.16 КоАП, за непристегнутый ремень безопасности у водителя полагается штраф 1 тысячу рублей.

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Политика #Россия
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