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Сборная России разделалась с Ираком

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Михаил Шапаев, РФС

Сборная России по футболу победила команду Ирака в товарищеском матче в Санкт-Петербурге. Игра завершилась со счетом 2:0.

Мячи забили Антон Миранчук (50-я минута) и Сергей Пиняев (58). 18-летний Пиняев стал самым молодым автором гола в истории сборной России, побив рекорд Дмитрия Сычева.

«Вообще надо было играть (в первом тайме) — ворота находятся с другой стороны поля. А не при удобном случае катить мяч назад вратарю. Это то, что сказали футболистам в перерыве. Второй тайм получился другим», — оценил подопечных главный тренер сборной Валерий Карпин.

Это второй матч сборной России в этом сезоне. Команда в гостях не смогла переиграть Иран (1:1). Россия занимает 37-е место в рейтинге ФИФА, Ирак — 68-е, Иран — 24-е. 

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