Украинский беспилотник под Тулой перехватил комплекс РЭБ

Российский комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сорвал атаку украинского беспилотника Ту-141 «Стриж», который впоследствии упал под Тулой, говорится в сообщении Минообороны России.

«Комплексом РЭБ "Поле-21" было осуществлено воздействие на ударный украинский беспилотник, в результате которого была выведена из строя его система навигации. Беспилотный аппарат, потеряв ориентацию, упал в районе населенного пункта Киреевск Тульской области», — заявили в Минобороны.

В российском военном ведомстве заверили, что «группировка российских средств противовоздушной обороны, развернутая в Тульской области: зенитные ракетные комплексы С-300, "Панцирь-С1", а также комплексы радиоэлектронной борьбы "Поле-21" обеспечивают надежное прикрытие с данного направления».

В воскресенье, 26 марта оперативные службы сообщили о мощном взрыве в районе населенного пункта Киреевск Тульской области. Пострадали три человека. Повреждения получили три жилых дома. Впоследствии Минообороны заявило, что причиной взрыва стало падение украинского беспилотника Ту-141 «Стриж».

Российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Поле-21» Фото: © Минобороны России

Комплекс РЭБ «Поле-21» предназначен для прикрытия объектов от высокоточного оружия. Он подавляет системы спутниковой навигации беспилотников, крылатых ракет и других средств поражения, в результате чего они теряют ориентацию.

«Поле-21» — это распределенная система. В нем используется до сотни разнесенных на большое расстояние друг от друга передатчиков помех. Благодаря этому прикрывается от атак обширная область площадью в сотни квадратных километров.