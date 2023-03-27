НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

«Джон Уик 4» переплюнул кассовые сборы российских фильмов

Источник:
Sibnet.ru
270 0
Фото: © кадр из фильма «Джон Уик 4»

Фильм «Джон Уик 4» вышел в прокат 23 марта и собрал за уикенд 348 миллионов рублей. Российские новинки обычно собирают за такое же время не больше 150 миллионов.

В четвертой части фильма Джон Уик находит способ одержать победу над Правлением Кланов. Однако, прежде чем он сможет заслужить свою свободу, ему предстоит сразиться с новым врагом и его могущественными союзниками.

Рецензия на фильм «Джон Уик 4»

По итогам прошедшего уикенда «Джон Уик 4» стал лидером проката с кассой в 348 миллионов рублей. На второй строчке российский мультфильм «Коты Эрмитажа», он собрал в первый прокатный уикенд 97,4 миллиона рублей.

В пятерку лидеров проката также вошли российские фильмы, вышедшие в прокат двумя и более неделями ранее. Это «На солнце, вдоль рядов кукурузы» (92,9 миллиона рублей), «Поехавшая» (51,5 миллиона рублей) и «Праведник» (17,9 миллиона рублей).

Еще по теме
Сериал «Шпион»: Безруков закрутил интригу
Медведев призвал нелегально скачивать западный контент
«Джон Уик 4»: лучший боевик с Киану Ривзом
Дубляж или закадровый: какая озвучка фильмов лучше
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия применила на Украине «царь‑бомбу»
Таинственные дыры возникли на дне Атлантического океана
Ворона разоблачили в седьмом выпуске «Маски»
Зеленский устроил истерику на саммите ЕС
Обсуждение (0)
Картина дня
Украинский беспилотник под Тулой перехватил комплекс РЭБ
ЕС пообещал России санкции за ядерное оружие в Белоруссии
Россия заложит еще два атомных ледокола
Детей у женщин в России оказалось больше, чем у мужчин
Самое обсуждаемое
102
Россия применила на Украине «царь‑бомбу»
42
Медведев назвал Украину частью России
38
Leroy Merlin покинет Россию
37
Кремль отреагировал на обращение Медведева к опыту Сталина
35
Столтенберг назвал конфликт на Украине «войной на истощение»