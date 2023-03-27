«Джон Уик 4» переплюнул кассовые сборы российских фильмов

Фильм «Джон Уик 4» вышел в прокат 23 марта и собрал за уикенд 348 миллионов рублей. Российские новинки обычно собирают за такое же время не больше 150 миллионов.

В четвертой части фильма Джон Уик находит способ одержать победу над Правлением Кланов. Однако, прежде чем он сможет заслужить свою свободу, ему предстоит сразиться с новым врагом и его могущественными союзниками.

По итогам прошедшего уикенда «Джон Уик 4» стал лидером проката с кассой в 348 миллионов рублей. На второй строчке российский мультфильм «Коты Эрмитажа», он собрал в первый прокатный уикенд 97,4 миллиона рублей.

В пятерку лидеров проката также вошли российские фильмы, вышедшие в прокат двумя и более неделями ранее. Это «На солнце, вдоль рядов кукурузы» (92,9 миллиона рублей), «Поехавшая» (51,5 миллиона рублей) и «Праведник» (17,9 миллиона рублей).