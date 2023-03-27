«Джон Уик 4» переплюнул кассовые сборы российских фильмов

Фильм «Джон Уик 4» вышел в прокат 23 марта и собрал за уикенд 348 миллионов рублей. Российские новинки обычно собирают за
такое же время не больше 150 миллионов.
В четвертой части фильма Джон Уик находит способ
одержать победу над Правлением Кланов. Однако, прежде чем он сможет
заслужить свою свободу, ему предстоит сразиться с новым врагом
и его могущественными союзниками.
По итогам прошедшего уикенда «Джон Уик 4» стал лидером
проката с кассой в 348 миллионов рублей. На второй строчке российский
мультфильм «Коты Эрмитажа», он собрал в первый прокатный уикенд 97,4 миллиона
рублей.
В пятерку лидеров проката также вошли российские фильмы, вышедшие в прокат двумя и более неделями ранее. Это «На солнце, вдоль рядов кукурузы» (92,9 миллиона рублей), «Поехавшая» (51,5 миллиона рублей) и «Праведник» (17,9 миллиона рублей).