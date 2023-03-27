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Пригожин объяснил появление скандальной аудиозаписи с критикой СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Yv3010 / CC BY-SA 4.0

Аудиозапись разговора продюсера Иосифа Пригожина с экс-сенатором Фархадом Ахмедовым могли смонтировать из реальных фраз, но такого разговора с критикой президента и СВО не было, сказал Пригожин.

В социальных сетях появилась аудиозапись, на которой человек с голосом, напоминающим голос продюсера Иосифа Пригожина, беседует с человеком, голос которого похож на голос бизнесмена и экс-сенатора Фархада Ахмедова.

В разговоре они в нецензурной форме критикуют российские власти, говорят фразы о том, что власти «просрали» страну и негативно высказываются о СВО. В беседе мужчины также обсуждают, кто именно из элиты притворяется послушным, а сам выступает против «верхушки».

«Я не знаю, как это все делается. Безусловно, какие-то моменты есть реальные в разговоре. Голос похож на мой. Но непонятно, из чего и как клеили. Надо разбираться», — сказал изданию «Фонтанка» Пригожин.

Он добавил, что, вероятно, те, кто монтировал аудиозапись, перепутали его с Евгением Пригожиным, основателем ЧВК «Вагнер». Иосиф Пригожин, как музыкальный продюсер, не знает таких подробностей про военную и политическую элиту, и с ними близко не знаком.

Пригожин отметил, что собирается провести экспертизу этой записи, но на это нужно время, а история распространяется очень быстро. Он уверен, что подобные аудиозаписи с разговорами разных известных людей могут появиться в любое время, потому что их цель всех перессорить.

«Я сейчас пребываю в шоке и не понимаю, как с этим дерьмом жить», — добавил он.

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Политика #Россия
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