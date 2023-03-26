Ворон снял маску в седьмом выпуске шоу «Маска», члены жюри разошлись во мнении, но большинство судей угадали артиста.

В номинацию зрители отправили Хомяка, которого угроза выбывания коснулась впервые на проекте. Также в номинации оказались Мандрил и Ворон.

В финальном голосовании 40,9% зрителей проголосовали за то, чтобы Мандрил остался в «Маске». Далее решать судьбу участников пришлось членам жюри.

Алексей Воробьев и Филипп Киркоров проголосовали против Хомяка, Валерия и Регина Тодоренко — против Ворона. Решающим стал голос Тимура Родригеза. Он сказал, что несправедливо выгонять с проекта Хомяка в его первую номинацию, поэтому выбрал Ворона.

Члены жюри предположили, что за маской Ворона скрывается Тимати (мнения Киркорова и Воробьева) или Ваня Дмитриенко (мнения Тодоренко, Родригеза и Валерии).

Большинство судей оказались правы — под маской Ворона скрывался молодой исполнитель Ваня Дмитриенко.

Артист признался, что ему очень сложно было менять голос. Кроме этого Дмитриенко рассказал, что специально вел себя «мерзко», отвечая на вопросы членов жюри, чтобы его не разоблачили. Сам по себе он очень активный и жизнерадостный.