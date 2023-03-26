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Очередной женский баттл произошел на «Новых звездах в Африке»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ТНТ

Очередной выпуск шоу «Новые звезды в Африке» на ТНТ снова закончился женской битвой за право остаться в проекте.

На шоу в этот раз пришел юморист Дмитрий Кожома. Это напарник другого участника — Ивана Пышненко. Раньше в шоу не было такого, чтобы на него попадали участники дуэта. В проекте есть еще юмористы с ТНТ — Мария Кравченко и Наталья Медведева, они также подруги за пределами шоу, поэтому и здесь держатся вместе.

В итоге юмористическое лобби проголосовало против блогера Алины Акиловой. Она здесь стала близкой подругой для Марии Погребняк, которая с первой игры плетет интриги. Подозревая, что будут голосовать против Акиловой, они решили выгнать Медведеву.

Второй выпуск подряд в шоу «Новые звезды в Африке» на ТНТ на испытание отправляются дамы, а мужчины спокойно отдыхают. В этот раз в битве схлестнулись Медведева и Акилова. 

Им нужно было вылавливать ртом яблоки из аквариумов с водой и змеями. Акилова очень боялась змей и заплакала. Медведева первой это сделала и осталась в шоу. А Акилова покинула шоу «Новые звезды в Африке» на ТНТ.

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