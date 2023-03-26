Песков рассказал о квартире Путина в Кремле

Президент России Владимир Путин с начала специальной военной операции стал пользоваться квартирой в Кремле «очень часто», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в субботу.
Песков уточнил, что президент пользуется этой квартирой «по мере загруженности рабочего графика». «Очень часто с началом СВО», — сказал ТАСС пресс-секретарь главы российского государства.
Ранее в интервью Путин рассказал, что провел неформальную часть переговоров 20 марта с председателем КНР Си Цзиньпином в своей квартире в Кремле.
«У нас был рабочий обед, а потом я пригласил председателя по дружбе перейти в другое помещение, у меня здесь [в Кремле] есть квартира, в которой я в последнее время много провожу времени, работаю здесь и ночую очень часто, поэтому мы перебрались туда и, сидя у камина и попивая чай, говорили обо всем не спеша», — поделился подробностями Путин.
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