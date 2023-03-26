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Российская компания создала аналог ChatGPT

Источник:
РИА Новости
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Фото: © pxhere.com / СС0

Отечественная компания Sistemma запустила функциональный аналог ChatGPT на русском языке — модель искусственного интеллекта SistemmaGPT.

«Sistemma, российская IT-компания по анализу, моделированию и обработке данных, на базе собственных разработок и результатов исследований Стэнфордского университета создала отечественный аналог ChatGPT», — рассказали в компании.

Модель искусственного интеллекта SistemmaGPT работает на российских серверах и адаптирована для представителей бизнеса и пользователей из России. Она может работать как на английском, так и на русском языках, отметили в компании.

Модель способна анализировать большие объемы данных и находить инсайты, общаться с клиентами в виде виртуального помощника, создавать персонализированную систему рекомендаций, автоматически обрабатывать заказы и входящие звонки, отвечать на электронные письма, а также работать с пользователями в социальных сетях.

SistemmaGPT предназначена в первую очередь для интеграции в рабочие процессы коммерческих и государственных структур. Ее тестирование уже доступно для бизнеса, добавили в компании.

Чат-бот ChatGPT был запущен в ноябре 2022 года, он принадлежит компании OpenAI. Сервис собрал первый миллион пользователей меньше, чем за неделю.

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Топ комментариев

nicollaich

Этот цеивропейский лидер порвался. Заносите следующего.

mosquito__2010

Даже Зеленский начал догонять через гашишные приливы что Украине вилы. Прискорбно, а можно было бы сохранить...

~ST~

болт вам от братской гэс на воротник чтоб шея не потела.

DRAGONWAY

Прикольно, я конечно, не эксперт, но как минимум наличие ЯО у России, автоматически исключает ее проигрышь