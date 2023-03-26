Нутрициолог перечислила самые полезные виды мяса

Нутрициолог Елена Суханова перечислила самые полезные виды мяса — это крольчатина, индейка и баранина. Но и ими злоупотреблять нельзя, предупредила она.

Крольчатина богата белками, железом, цинком, фосфором и витаминами группы В, она содержит меньше жира и холестерина, обладает уникальным аминокислотным профилем, поэтому полезнее для организма, чем любые другие виды мяса, и легко усваивается, рассказала газете «Спорт Экспресс» Суханова.

Индейка полезнее курицы, содержит меньше жира, калорий и больше белка. Она богата селеном, который поддерживает иммунную систему. Баранина содержит креатин, который помогает улучшить выносливость и способствует росту мышц, пояснила нутрициолог.

Суханова напомнила, что безопасным количеством мяса кардиологи считают 350-500 граммов в неделю. Важно увеличивать потребление растительных продуктов, в том числе бобовых, орехов, и включить в рацион достаточно рыбы и молочных продуктов.