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Нутрициолог перечислила самые полезные виды мяса

Источник:
«Спорт Экспресс»
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Шашлык
Фото: © Sibnet.ru

Нутрициолог Елена Суханова перечислила самые полезные виды мяса — это крольчатина, индейка и баранина. Но и ими злоупотреблять нельзя, предупредила она.

Крольчатина богата белками, железом, цинком, фосфором и витаминами группы В, она содержит меньше жира и холестерина, обладает уникальным аминокислотным профилем, поэтому полезнее для организма, чем любые другие виды мяса, и легко усваивается, рассказала газете «Спорт Экспресс» Суханова.

Индейка полезнее курицы, содержит меньше жира, калорий и больше белка. Она богата селеном, который поддерживает иммунную систему. Баранина содержит креатин, который помогает улучшить выносливость и способствует росту мышц, пояснила нутрициолог.

Суханова напомнила, что безопасным количеством мяса кардиологи считают 350-500 граммов в неделю. Важно увеличивать потребление растительных продуктов, в том числе бобовых, орехов, и включить в рацион достаточно рыбы и молочных продуктов.

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Жизнь #Еда #Здоровье
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Топ комментариев

nicollaich

Этот цеивропейский лидер порвался. Заносите следующего.

mosquito__2010

Даже Зеленский начал догонять через гашишные приливы что Украине вилы. Прискорбно, а можно было бы сохранить...

~ST~

болт вам от братской гэс на воротник чтоб шея не потела.

DRAGONWAY

Прикольно, я конечно, не эксперт, но как минимум наличие ЯО у России, автоматически исключает ее проигрышь