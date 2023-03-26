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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Путин раскрыл объемы производства танков в России

Источник:
«Россия-24»
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Российская оборонная промышленность развивается очень быстрыми темпами, она произведет и модернизирует свыше 1 600 танков, заявил президент России Владимир Путин.

«Поджигатели [страны, снабжающие Киев вооружением] планируют направить на Украину где-то 400 с лишним, 420-440 танков», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия-24».

При этом, по его словам, в России за это время произведут и модернизируют уже свыше 1 600 танков, а «общее количество танков российской армии будет превышать в три раза количество танков ВСУ».

Говоря об объемах производства оружия в странах НАТО, которые поставляют вооружение Украине, президент отметил, что за тот же период времени «российская промышленность сама произведет в три раза больше боеприпасов». «Даже более чем в три раза», — подчеркнул он.

Поставки вооружения Украине беспокоят Россию «только с той точки зрения, что это попытка продлить конфликт», отметил Путин.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Оружие #ОПК
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nicollaich

Этот цеивропейский лидер порвался. Заносите следующего.

mosquito__2010

Даже Зеленский начал догонять через гашишные приливы что Украине вилы. Прискорбно, а можно было бы сохранить...

~ST~

болт вам от братской гэс на воротник чтоб шея не потела.

DRAGONWAY

Прикольно, я конечно, не эксперт, но как минимум наличие ЯО у России, автоматически исключает ее проигрышь