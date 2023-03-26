Путин раскрыл объемы производства танков в России

Российская оборонная промышленность развивается очень
быстрыми темпами, она произведет и модернизирует свыше 1 600 танков, заявил
президент России Владимир Путин.
«Поджигатели [страны, снабжающие Киев вооружением] планируют
направить на Украину где-то 400 с лишним, 420-440 танков», — сказал Путин в эфире
телеканала «Россия-24».
При этом, по его словам, в России за это время произведут и
модернизируют уже свыше 1 600 танков, а «общее количество танков российской
армии будет превышать в три раза количество танков ВСУ».
Говоря об объемах производства оружия в странах НАТО,
которые поставляют вооружение Украине, президент отметил, что за тот же период
времени «российская промышленность сама произведет в три раза больше
боеприпасов». «Даже более чем в три раза», — подчеркнул он.
Поставки вооружения Украине беспокоят Россию «только с той
точки зрения, что это попытка продлить конфликт», отметил Путин.
nicollaichЭтот цеивропейский лидер порвался. Заносите следующего.
mosquito__2010Даже Зеленский начал догонять через гашишные приливы что Украине вилы. Прискорбно, а можно было бы сохранить...
~ST~болт вам от братской гэс на воротник чтоб шея не потела.
DRAGONWAYПрикольно, я конечно, не эксперт, но как минимум наличие ЯО у России, автоматически исключает ее проигрышь