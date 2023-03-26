Путин раскрыл объемы производства танков в России

Российская оборонная промышленность развивается очень быстрыми темпами, она произведет и модернизирует свыше 1 600 танков, заявил президент России Владимир Путин.

«Поджигатели [страны, снабжающие Киев вооружением] планируют направить на Украину где-то 400 с лишним, 420-440 танков», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия-24».

При этом, по его словам, в России за это время произведут и модернизируют уже свыше 1 600 танков, а «общее количество танков российской армии будет превышать в три раза количество танков ВСУ».

Говоря об объемах производства оружия в странах НАТО, которые поставляют вооружение Украине, президент отметил, что за тот же период времени «российская промышленность сама произведет в три раза больше боеприпасов». «Даже более чем в три раза», — подчеркнул он.

Поставки вооружения Украине беспокоят Россию «только с той точки зрения, что это попытка продлить конфликт», отметил Путин.