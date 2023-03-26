Рекордный рост продолжительности жизни зафиксировали в России

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Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2022 году увеличилась рекордным в истории Российской Федерации темпом — почти до 72,8 года, такие данные приводит Росстат.
Годовой прирост составил 2,66 года, став максимальным с начала 1990-х годов, приводит РБК предварительные данные Росстата по ожидаемой продолжительности жизни в России.
Это произошло после двухлетнего спада на фоне пандемии, когда в 2020 году продолжительность жизни упала на 1,8 года, а потом в 2021 году — еще на 1,4 года. По сравнению с 2019 годом уровень смертности поднялся до высокой отметки: он вырос на 19% и 36% соответственно.
В 2022 году тенденция изменилась в лучшую сторону, но все равно осталась на шесть процентов выше допандемийный отметки.
nicollaichЭтот цеивропейский лидер порвался. Заносите следующего.
mosquito__2010Даже Зеленский начал догонять через гашишные приливы что Украине вилы. Прискорбно, а можно было бы сохранить...
~ST~болт вам от братской гэс на воротник чтоб шея не потела.
DRAGONWAYПрикольно, я конечно, не эксперт, но как минимум наличие ЯО у России, автоматически исключает ее проигрышь