НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Рекордный рост продолжительности жизни зафиксировали в России

Источник:
РБК
565 9
Тогучинская районная больница
Фото: © Sibnet.ru

Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2022 году увеличилась рекордным в истории Российской Федерации темпом — почти до 72,8 года, такие данные приводит Росстат.

Годовой прирост составил 2,66 года, став максимальным с начала 1990-х годов, приводит РБК предварительные данные Росстата по ожидаемой продолжительности жизни в России.

Это произошло после двухлетнего спада на фоне пандемии, когда в 2020 году продолжительность жизни упала на 1,8 года, а потом в 2021 году — еще на 1,4 года. По сравнению с 2019 годом уровень смертности поднялся до высокой отметки: он вырос на 19% и 36% соответственно.

В 2022 году тенденция изменилась в лучшую сторону, но все равно осталась на шесть процентов выше допандемийный отметки.

Еще по теме
Нутрициолог перечислила самые полезные виды мяса
Российских диабетиков лишили популярного препарата
Спорт и диета не помогут: как правильно худеть
Обработанное красное мясо повышает риск развития рака крови
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия применила на Украине «царь‑бомбу»
Таинственные дыры возникли на дне Атлантического океана
Надводные беспилотники атаковали Севастополь
Шойгу предупредил Британию об угрозе ядерного конфликта
Обсуждение (9)
Картина дня
Песков рассказал о квартире Путина в Кремле
США не увидели в России готовности к применению ядерного оружия
Российская компания создала аналог ChatGPT
Рекордный рост продолжительности жизни зафиксировали в России
Мультимедиа
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
Из чего состоят звезды. ФОТО
Топ комментариев

nicollaich

Этот цеивропейский лидер порвался. Заносите следующего.

mosquito__2010

Даже Зеленский начал догонять через гашишные приливы что Украине вилы. Прискорбно, а можно было бы сохранить...

~ST~

болт вам от братской гэс на воротник чтоб шея не потела.

DRAGONWAY

Прикольно, я конечно, не эксперт, но как минимум наличие ЯО у России, автоматически исключает ее проигрышь