Рекордный рост продолжительности жизни зафиксировали в России

Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2022 году увеличилась рекордным в истории Российской Федерации темпом — почти до 72,8 года, такие данные приводит Росстат.

Годовой прирост составил 2,66 года, став максимальным с начала 1990-х годов, приводит РБК предварительные данные Росстата по ожидаемой продолжительности жизни в России.

Это произошло после двухлетнего спада на фоне пандемии, когда в 2020 году продолжительность жизни упала на 1,8 года, а потом в 2021 году — еще на 1,4 года. По сравнению с 2019 годом уровень смертности поднялся до высокой отметки: он вырос на 19% и 36% соответственно.

В 2022 году тенденция изменилась в лучшую сторону, но все равно осталась на шесть процентов выше допандемийный отметки.