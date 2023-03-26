Трамп похвастался, что именно он начал вооружать Украину

Бывший президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Техас похвастался, что именно он начал поставку вооружений Украине.
«Я дал им сотни и сотни Javelin (противотанковые ракетные комплексы)», — приводит ТАСС слова Трампа. Он добавил, что его предшественник Барак Обама направлял Киеву лишь «подушки», имея в виду нелетальное снаряжение.
При этом Трамп повторил свое обещание урегулировать конфликт, если вновь будет избран главой государства. «Когда я стану президентом, то добьюсь этого за 24 часа», — отметил он.
Ранее Трамп заявил, что США по вине нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена стоят на пороге новой Великой депрессии.
nicollaichЭтот цеивропейский лидер порвался. Заносите следующего.
mosquito__2010Даже Зеленский начал догонять через гашишные приливы что Украине вилы. Прискорбно, а можно было бы сохранить...
~ST~болт вам от братской гэс на воротник чтоб шея не потела.
DRAGONWAYПрикольно, я конечно, не эксперт, но как минимум наличие ЯО у России, автоматически исключает ее проигрышь