Трамп похвастался, что именно он начал вооружать Украину

Бывший президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Техас похвастался, что именно он начал поставку вооружений Украине.

«Я дал им сотни и сотни Javelin (противотанковые ракетные комплексы)», — приводит ТАСС слова Трампа. Он добавил, что его предшественник Барак Обама направлял Киеву лишь «подушки», имея в виду нелетальное снаряжение.

При этом Трамп повторил свое обещание урегулировать конфликт, если вновь будет избран главой государства. «Когда я стану президентом, то добьюсь этого за 24 часа», — отметил он.

Ранее Трамп заявил, что США по вине нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена стоят на пороге новой Великой депрессии.