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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Трамп похвастался, что именно он начал вооружать Украину

Источник:
ТАСС
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Бывший президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Техас похвастался, что именно он начал поставку вооружений Украине.

«Я дал им сотни и сотни Javelin (противотанковые ракетные комплексы)», — приводит ТАСС слова Трампа. Он добавил, что его предшественник Барак Обама направлял Киеву лишь «подушки», имея в виду нелетальное снаряжение.

При этом Трамп повторил свое обещание урегулировать конфликт, если вновь будет избран главой государства. «Когда я стану президентом, то добьюсь этого за 24 часа», — отметил он.

Ранее Трамп заявил, что США по вине нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена стоят на пороге новой Великой депрессии.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Военная политика #Оружие
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nicollaich

Этот цеивропейский лидер порвался. Заносите следующего.

mosquito__2010

Даже Зеленский начал догонять через гашишные приливы что Украине вилы. Прискорбно, а можно было бы сохранить...

~ST~

болт вам от братской гэс на воротник чтоб шея не потела.

DRAGONWAY

Прикольно, я конечно, не эксперт, но как минимум наличие ЯО у России, автоматически исключает ее проигрышь