Байдену припомнили его насмешки над союзом России и Китая

Сенатор Алексей Пушков припомнил президенту США Джо Байдену его насмешливое высказывание о сближении России и Китая, добавив, что теперь ему не до смеха.
В конце 1990-х Байден, будучи сенатором, «не без рисовки» рассказывал о своем разговоре с «представителями России», которые грозили «задружиться с Китаем», если Запад продолжит экспансию НАТО на восток, напомнил в своем телеграм-канале Пушков.
И тогда Байден «еле сдерживаясь», пожелал успехов России, посоветовав ей в случае неудачи подружиться с Ираном, добавил сенатор.
«Но теперь Вашингтону не до смеха: у России получилось и с Ираном, и с Китаем. В США это называют теперь главным вызовом для Америки. Сами посоветовали — сами и создали такой вызов», — подчеркнул Пушков.
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