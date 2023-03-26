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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский устроил истерику на саммите ЕС

Источник:
РИА Новости
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Президент Украины Владимир Зеленский  на саммите ЕС умолял европейские страны, дать ему как можно больше оружия ВСУ и в кратчайшие сроки, пишут западные СМИ.

«В ходе европейского саммита, который в политическом плане оказался малосодержательным, президент Украины Владимир Зеленский умолял лидеров стран ЕС ускорить и нарастить поставки военной техники», — отметило испанское издание El Pais.

Зеленский выступил на саммите ЕС в очень резкой и эмоциональной форме, требуя немедленных поставок оружия, отметила журналистка издания Europe Diplomatic Анна ван Денски.

«Скорее всего, этой речи и не появится, потому что он действительно выражал свои мысли в очень резкой форме, поскольку он считает, что все эти политические декларации ничего не стоят, если нет действий», — приводит РИА Новости слова Денски.

На второй год украинского конфликта Евросоюз начал терять импульс в вопросе помощи Киеву: пространства для санкций против Москвы с каждым разом становится все меньше, а задержки с военной помощью вызывают нетерпение украинского руководства, говорится в статье El Pais.

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