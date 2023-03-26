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Конюхов совершил рекордный по дальности полет на воздушном шаре

Источник:
Sibnet.ru
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Российские путешественники Федор Конюхов и Иван Меняйло поставили мировой рекорд по дальности полета на воздушном шаре, преодолев на нем расстояние в 2 540 километров, сообщил штаб экспедиции.

«В ходе трансконтинентального перелета воздушный шар "Фосагро" под управлением Федора Конюхова и Ивана Меняйло преодолел расстояние в 2 540 км, что на 174 км больше предыдущего мирового рекорда 1994 года, который принадлежал японскому пилоту Мичио Канда», — говорится в сообщении.

Таким образом, теперь оба мировых рекорда — по дальности и длительности беспосадочного перелета на тепловом воздушном шаре — принадлежат России.

Стартовав ранним утром 24 марта в Кировске Мурманской области, аэростат на высоте от 3 до 6 км прошел через воздушное пространство Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также Красноярского края.


«Преодолев плато Путорана, известное суровыми погодными условиями, 26 марта в 03.24 по мск аэростат "Фосагро" совершил ювелирную посадку на взлетно-посадочную полосу аэродрома Хатанга, расположенного на территории Красноярского края, на 72 градусе северной широты», — сказано в сообщении.

Шар «Фосагро» — самый большой за всю историю отечественного воздухоплавания, объем оболочки составляет 12 тысяч кубометров. Максимальная высота полета — 5,8 тысяч метров, максимальная скорость —109 километров в час.

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