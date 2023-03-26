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Россиянка Демурчян стала чемпионкой мира по боксу

Источник:
Sibnet.ru
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Чемпионка мира по боксу Анастасия Демурчян
Чемпионка мира по боксу Анастасия Демурчян
Фото: © Федерация бокса России

Россиянка Анастасия Демурчян победила австралийку Кей Скотт в финальном поединке чемпионата мира по боксу в весовой категории до 70 килограммов.

Демурчян завоевала первую российскую золотую медаль на чемпионате мира по боксу, проходящем Нью-Дели. Призерами стали Наталия Сычугова (до 63 килограммов), завоевавшая серебряную медаль, и Диана Пятак (до 81 килограммов), выигравшая бронзовую награду.

«Пока еще до конца не осознала, что я чемпионка. Эмоции просто непередаваемые, я очень рада и счастлива, что мне выпала такая честь стоять под нашим флагом и слушать наш гимн. Хочу сказать большое спасибо всем, кто болел, всем кто поддерживал», — сказала Демурчян.

Российской спорстменке — 18 лет. В октябре 2022 года она стала чемпионкой России.

Международная боксерская ассоциация (IBA) в марте запретила российским спортсменам участвовать в международных турнирах под эгидой организации из-за ситуации на Украине.

5 октября IBA отменила решение об отстранении российских и белорусских боксеров. В Нью-Дели они выступают под национальными флагами и с гимнами стран.

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