Россиянка Демурчян стала чемпионкой мира по боксу

Россиянка Анастасия Демурчян победила австралийку Кей Скотт
в финальном поединке чемпионата мира по боксу в весовой категории до 70 килограммов.
Демурчян завоевала первую российскую золотую медаль на
чемпионате мира по боксу, проходящем Нью-Дели. Призерами стали Наталия Сычугова
(до 63 килограммов), завоевавшая серебряную медаль, и Диана Пятак (до 81 килограммов),
выигравшая бронзовую награду.
«Пока еще до конца не осознала, что я чемпионка. Эмоции
просто непередаваемые, я очень рада и счастлива, что мне выпала такая честь
стоять под нашим флагом и слушать наш гимн. Хочу сказать большое спасибо всем,
кто болел, всем кто поддерживал», — сказала Демурчян.
Российской спорстменке — 18 лет. В октябре 2022 года она
стала чемпионкой России.
Международная боксерская ассоциация (IBA) в марте запретила
российским спортсменам участвовать в международных турнирах под эгидой
организации из-за ситуации на Украине.
5 октября IBA отменила решение об отстранении российских и
белорусских боксеров. В Нью-Дели они выступают под национальными флагами и с
гимнами стран.