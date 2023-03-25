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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Огнеметы «Солнцепек» навели ужас на солдат ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» являются самым грозным оружием российской армии, признали украинские военные. Применение таких систем практически не оставляет шансов укрепрайонам ВСУ.

«При залпе "Солнцепека" выжить практически невозможно. Выжигает все, что можно», — приводит слова одного из военных украинское издание «Страна.ua».

ТОС-1А «Солнцепек» используются на самых трудных участках — например, для взлома особо сильных укреплений или остановки наступления врага. Эта тяжелая огнеметная система создана на базе шасси танка Т-72.

«Солнцепек» стреляет реактивными снарядами калибра 220 миллиметров с термобарической боевой частью. Такой боеприпас использует принцип «взрывного горения» и может выжигать все живое на площади до двух тысяч квадратных метров.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

Asd10

Вот был ба ты енерал, как тебе мрийкается, то тогда ба ты усё - усё знал ба... А так... Простым тетинькам...

Sovik

Взрыв происходит в лесополосе между полями. Обычно в таких лесополосах и окапываются военные. Как ты...

Asd10

Вполне экологичная штуковина. Это не обеденный уран, который наглосаксы поставят, а укры применят. Самоубицам...

~ST~

болт вам от братской гэс на воротник чтоб шея не потела.