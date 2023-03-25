Огнеметы «Солнцепек» навели ужас на солдат ВСУ

Тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» являются самым грозным оружием российской армии, признали украинские военные. Применение таких систем практически не оставляет шансов укрепрайонам ВСУ.

«При залпе "Солнцепека" выжить практически невозможно. Выжигает все, что можно», — приводит слова одного из военных украинское издание «Страна.ua».

ТОС-1А «Солнцепек» используются на самых трудных участках — например, для взлома особо сильных укреплений или остановки наступления врага. Эта тяжелая огнеметная система создана на базе шасси танка Т-72.

«Солнцепек» стреляет реактивными снарядами калибра 220 миллиметров с термобарической боевой частью. Такой боеприпас использует принцип «взрывного горения» и может выжигать все живое на площади до двух тысяч квадратных метров.