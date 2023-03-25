Российских диабетиков лишили популярного препарата

Датская компания Novo Nordisk прекратила поставки в Россию препарата от диабета «Оземпик». С 2022 года этот препарат включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

«Оземпик» применяется при сахарном диабете второго типа. В прошлом году производитель ввез в Россию препарата на 1,86 миллиарда рублей. Пока он еще доступен в российских аптеках, однако наблюдается дефицит.

Согласно существующему законодательству любой производитель лекарственных препаратов обязан один год предупреждать Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения о планируемом прекращении поставок лекарств.

Росздравнадзор заявляет, что препарат будет поставляться в Россию как минимум до декабря 2023 года. Официально Novo Nordisk не уведомляла о прекращении работы в России.