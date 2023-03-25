Медведев призвал нелегально скачивать западный контент

Россиянам стоит скачивать на пиратских сайтах западные фильмы и музыку, правообладатели которых объявили об уходе из России, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев на своей странице «ВКонтакте».

Политик уточнил, что если раньше относился отрицательно к скачиванию пиратских копий зарубежных фильмов и музыки, то сейчас поддерживает такой способ получения контента.

«А я бы все это по Сети разбрасывал, для того чтобы причинить им максимальный урон. Максимальный урон, чтобы они обанкротились!» — подчеркнул зампред Совета безопасности.

Многие зарубежные стриминговые платформы ушли из России на фоне российской спецоперации на Украине. Крупнейшие западные правообладатели приостановили работу в стране и начали отзывать лицензии на показ.