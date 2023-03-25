Медведев призвал нелегально скачивать западный контент

Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Россиянам стоит скачивать на пиратских сайтах западные фильмы и музыку, правообладатели которых объявили об уходе из России, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев на своей странице «ВКонтакте».
Политик уточнил, что если раньше относился отрицательно к скачиванию пиратских копий зарубежных фильмов и музыки, то сейчас поддерживает такой способ получения контента.
«А я бы все это по Сети разбрасывал, для того чтобы причинить им максимальный урон. Максимальный урон, чтобы они обанкротились!» — подчеркнул зампред Совета безопасности.
Многие зарубежные стриминговые платформы ушли из России на фоне российской спецоперации на Украине. Крупнейшие западные правообладатели приостановили работу в стране и начали отзывать лицензии на показ.
slavayninпотому что на них было московское время,а не потому что дорогие.
SnikolasВот давно пора хватит с укронацистами в игры играть, так победа Великой России быстрей наступит в СВО.
SnikolasВо первая вражина Великой России выползла данилкО)), кто следующий ждемс...
sib_man9зачем так громко говорить о малышке весом 1500 , вот ОДАБ-9000 будет в самый раз при больших прорывах