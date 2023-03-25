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Таинственные дыры возникли на дне Атлантического океана

Источник:
Sibnet.ru
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Аквалангист в океане
Фото: © Royal Navy

Таинственные дыры нашли на морском дне посреди Атлантического океана, открытие сделал экипаж норвежского научно-исследовательского корабля GO Sars при помощи дистанционно управляемого беспилотного подводного аппарата ROV.

Исследователи обнаружили длинную цепочку глубоких «следов» правильной формы на равном удалении друг от друга на глубине примерно 2 тысячи метров, говорится в статье, опубликованной изданием Science Norway.

При этом их происхождение поставило ученых в тупик. В ходе многомесячной дискуссии специалисты сошлись в том, что загадочные дыры оставило какое-то неизвестное живое существо.

«На больших морских глубинах все еще имеется ряд неописанных животных и других организмов. Многое из того, что там может быть, еще плохо объясняется наукой», — признал один из участников экспедиции.

На органическое происхождение таинственных отверстий могут указывать отложения, которые заметны на снимках рядом с несколькими ямами. При этом из их состояния следует, что дыры были проделаны недавно.

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Наука #Наука
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