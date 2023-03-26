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Сериал «Заполярный вальс» выйдет на канале «Россия»

Источник:
Sibnet.ru
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кадр из сериала «Заполярный вальс»
Фото: © пресс-служба канала «Россия»

Многосерийная мелодрама «Заполярный вальс» расскажет о девушке, которая бросает успешную карьеру и жениха в Санкт-Петербурге и уезжает работать в Заполярье простым врачом. Премьера сериала состоится 27 марта на канале «Россия».

Главная героиня «Заполярного вальса» — Алены Белькова (Татьяна Лялина). У нее есть все: успешная карьера под началом любящего отца, главы крупного медицинского центра Владимира Александровича (Олег Фомин), мачеха Наталья (Ольга Кабо), ставшая девушке искренне любящей ее «второй мамой», и жених Егор (Алексей Анищенко) – талантливый хирург.

Однажды после рядовой санитарной экспедиции в Заполярье, в город своего детства Белозерск, ее жизнь меняется. Возвращение в Санкт-Петербург приносит героине одни разочарования. Она становится свидетельницей неприглядного поступка своего отца, а отношения с женихом портятся.

Девушку все сильнее тянет в Заполярье. Она все бросает и уезжает в Белозерск работать простым врачом в скромной областной больнице. На родине Алена не только найдет свое счастье, но и попробует узнать тайну своей матери, пропавшей без вести 20 лет назад.

«Главная интрига нашего фильма кроется в событиях двадцатилетней давности, которые тревожат и беспокоят главную героиню. И в желании найти правду и докопаться до истины она начинает собственное расследование той давней, но не забытой истории», — цитирует пресс-служба «России» режиссера сериала Феликса Герчикова.

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