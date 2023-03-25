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Самолет Superjet 100 с российским двигателем испытают в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СибНИА им. С.А. Чаплыгина

Статистические испытания самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ New) с российским двигателем и компонентами пройдут в Новосибирске на СибНИА имени С.А. Чаплыгина, сообщила пресс-служба правительства региона.

В СибНИА пройдут статические испытания планера SSJ New, в том числе фюзеляжа, крыла, горизонтального оперения, пилонов и узлов навески двигателей ПД-8. Результаты тестов должны подтвердить надежность конструкции и определить условия безопасной эксплуатации самолета в соответствии с требованиями авиационных правил.

Фюзеляж и отъемные части крыла доставлены в Новосибирск с завода ПАО «ОАК» в Комсомольске-на-Амуре, вертикальное и горизонтальное оперение — с Новосибирского авиационного завода.

Заказчиком испытаний является ПАО «Корпорация «Иркут». СибНИА с самолетами семейства SSJ работает с 2007 года.

SSJ New — новая версия Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением иностранных комплектующих российскими. Выкатка опытного самолета и его сертификация должны пройти в этом году. Начало серийного производства намечено на 2024 год.

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Экономика #Авиа #Новосибирск
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