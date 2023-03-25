Молдавия переименовала государственный язык в румынский

Вступило в силу постановление о переименовании молдавского языка в румынский — теперь во всех нормативных актах слова «молдавский язык» будут заменены словами «румынский язык».

Инициатива о переименовании языка, которая была одобрена в парламенте голосами Партии действия и солидарности, вызвала дебаты и акции протеста в Кишиневе.

Так, в рассмотрении этого документа отказались участвовать депутаты оппозиционного Блока коммунистов и социалистов, подчеркнув, что решение противоречит конституции, в которой язык называется молдавским.

Официальный статус молдавский язык получил в 1924 году при создании на левом берегу Днестра Молдавской АССР в составе Украины. При этом современный молдавский язык практически ничем не отличается от румынского.