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Молдавия переименовала государственный язык в румынский

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor din Republica Moldova / CC BY-SA 4.0

Вступило в силу постановление о переименовании молдавского языка в румынский — теперь во всех нормативных актах слова «молдавский язык» будут заменены словами «румынский язык».

Инициатива о переименовании языка, которая была одобрена в парламенте голосами Партии действия и солидарности, вызвала дебаты и акции протеста в Кишиневе.

Так, в рассмотрении этого документа отказались участвовать депутаты оппозиционного Блока коммунистов и социалистов, подчеркнув, что решение противоречит конституции, в которой язык называется молдавским.

Официальный статус молдавский язык получил в 1924 году при создании на левом берегу Днестра Молдавской АССР в составе Украины. При этом современный молдавский язык практически ничем не отличается от румынского.

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