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Медведев поддержал увеличение армии России

Источник:
Sibnet.ru
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Армия России
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Численность военнослужащих российской армии должна быть увеличена, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Наша армия должна стать больше. И параметры ее численности объявлены — это не менее 1,5 миллиона человек», — отметил Медведев, подчеркнув необходимость иметь смешанную армии из призывников и контрактников.

Министр обороны Сергей Шойгу в декабре прошлого года заявил о необходимости увеличить число военнослужащих в России до 1,5 миллиона человек, в том числе 695 тысяч служащих по контракту.

Шойгу также предложил изменить возраст призыва на военную службу, президент Владимир Путин одобрил идею. Законопроект, согласно которому будут призывать граждан в возрасте от 21 года до 30 лет, внесли в Госдуму 13 марта.

В настоящее время численность Вооруженных сил установлена в количестве 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих. С 1 января 2023 года штатная численность ВС РФ выросла на 137 тысяч человек.

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Политика #Россия #Армия
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Топ комментариев

slavaynin

потому что на них было московское время,а не потому что дорогие.

Snikolas

Вот давно пора хватит с укронацистами в игры играть, так победа Великой России быстрей наступит в СВО.

Snikolas

Во первая вражина Великой России выползла данилкО)), кто следующий ждемс...

sib_man9

зачем так громко говорить о малышке весом 1500 , вот ОДАБ-9000 будет в самый раз при больших прорывах