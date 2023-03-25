Медведев поддержал увеличение армии России

Численность военнослужащих российской армии должна быть увеличена, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Наша армия должна стать больше. И параметры ее численности объявлены — это не менее 1,5 миллиона человек», — отметил Медведев, подчеркнув необходимость иметь смешанную армии из призывников и контрактников.
Министр обороны Сергей Шойгу в декабре прошлого года заявил о необходимости увеличить число военнослужащих в России до 1,5 миллиона человек, в том числе 695 тысяч служащих по контракту.
Шойгу также предложил изменить возраст призыва на военную службу, президент Владимир Путин одобрил идею. Законопроект, согласно которому будут призывать граждан в возрасте от 21 года до 30 лет, внесли в Госдуму 13 марта.
В настоящее время численность Вооруженных сил установлена в количестве 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих. С 1 января 2023 года штатная численность ВС РФ выросла на 137 тысяч человек.
slavayninпотому что на них было московское время,а не потому что дорогие.
SnikolasВот давно пора хватит с укронацистами в игры играть, так победа Великой России быстрей наступит в СВО.
SnikolasВо первая вражина Великой России выползла данилкО)), кто следующий ждемс...
sib_man9зачем так громко говорить о малышке весом 1500 , вот ОДАБ-9000 будет в самый раз при больших прорывах