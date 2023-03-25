Утвержден список профессий для альтернативной службы

Минтруд России утвердил перечень профессий для альтернативной службы, а также перечень организаций, где предусмотрено прохождение этой службы. Такие списки формируются ежегодно.

В обновленном документе сразу 149 позиций — 64 рабочих профессии и 85 должностей служащих, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Утвержденный российским ведомством список пополнился 25 профессиями рабочих специальностей. В их числе: дорожный рабочий, дояр, животновод, машинист автогрейдера, пекарь.

Помимо этого, добавились 22 должности служащих, среди них инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженер по сварке, специалист по защите информации, химик. При этом из перечня исключили семь профессий рабочих и 15 должностей служащих.