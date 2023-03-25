НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Утвержден список профессий для альтернативной службы

Источник:
Sibnet.ru
325 0
Служба помощи призывникам
Фото: © Sibnet.ru

Минтруд России утвердил перечень профессий для альтернативной службы, а также перечень организаций, где предусмотрено прохождение этой службы. Такие списки формируются ежегодно.

В обновленном документе сразу 149 позиций — 64 рабочих профессии и 85 должностей служащих, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Утвержденный российским ведомством список пополнился 25 профессиями рабочих специальностей. В их числе: дорожный рабочий, дояр, животновод, машинист автогрейдера, пекарь.

Помимо этого, добавились 22 должности служащих, среди них инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженер по сварке, специалист по защите информации, химик. При этом из перечня исключили семь профессий рабочих и 15 должностей служащих.

Еще по теме
ВСУ задумали прорыв фронта у Орехова в Запорожской области
Путин похвалил мужество чеченских бойцов
Атаку беспилотников на Севастополь отразили две женщины
Надводные беспилотники атаковали Севастополь
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия применила на Украине «царь‑бомбу»
Шойгу предупредил Британию об угрозе ядерного конфликта
Надводные беспилотники атаковали Севастополь
Как рождается сленг: 50 популярных слов зумеров
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
Из чего состоят звезды. ФОТО
Самое обсуждаемое
73
Россия применила на Украине «царь‑бомбу»
44
Посол заявил, что Польша вступит в конфликт при поражении Украины
42
Медведев назвал Украину частью России
39
Шойгу предупредил Британию об угрозе ядерного конфликта
37
Кремль отреагировал на обращение Медведева к опыту Сталина