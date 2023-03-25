НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Евросоюз предложил Raiffeisen покинуть Россию

Источник:
Sibnet.ru
387 1
Фото: К.Артём.1 / CC BY-SA 4.0

Европейский центральный банк потребовал от австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International свернуть свой бизнес в России.

Регулятор стал давить на банк после того, как в феврале с визитом в Вене побывал глава управления Госдепартамента США по координации санкций Джеймс О'Брайен и выразил обеспокоенность по поводу сотрудничества с Москвой.

При этом Центробанк не требует от Raiffeisen немедленно покинуть Россию, однако настаивает на формировании плана действий по сворачиванию бизнеса, пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

Такой план может включать продажу или закрытие российского кредитного учреждения группы — «Райффайзен Банка». Между тем именно российская структура обеспечивает австрийскому банку значительную долю прибыли.

Еще по теме
Рубль ослабел: какой курс доллара ждать весной
Платежным стикерам установили лимит на операции без ПИН‑кода
МРОТ в России проиндексируют на 18% с 2024 года
Долгосрочные займы на карту: как получить и не нарушить сроки возврата
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия применила на Украине «царь‑бомбу»
Шойгу предупредил Британию об угрозе ядерного конфликта
Надводные беспилотники атаковали Севастополь
Как рождается сленг: 50 популярных слов зумеров
Обсуждение (1)
Картина дня
Россия применила на Украине «царь‑бомбу»
Евросоюз предложил Raiffeisen покинуть Россию
Утвержден список профессий для альтернативной службы
Wildberries запустил доставку сверхгабаритных товаров
Мультимедиа
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
Из чего состоят звезды. ФОТО
Самое обсуждаемое
73
Россия применила на Украине «царь‑бомбу»
44
Посол заявил, что Польша вступит в конфликт при поражении Украины
42
Медведев назвал Украину частью России
39
Шойгу предупредил Британию об угрозе ядерного конфликта
37
Кремль отреагировал на обращение Медведева к опыту Сталина