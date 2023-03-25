Евросоюз предложил Raiffeisen покинуть Россию

Европейский центральный банк потребовал от австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International свернуть свой бизнес в России.

Регулятор стал давить на банк после того, как в феврале с визитом в Вене побывал глава управления Госдепартамента США по координации санкций Джеймс О'Брайен и выразил обеспокоенность по поводу сотрудничества с Москвой.

При этом Центробанк не требует от Raiffeisen немедленно покинуть Россию, однако настаивает на формировании плана действий по сворачиванию бизнеса, пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

Такой план может включать продажу или закрытие российского кредитного учреждения группы — «Райффайзен Банка». Между тем именно российская структура обеспечивает австрийскому банку значительную долю прибыли.