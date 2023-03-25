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Wildberries запустил доставку сверхгабаритных товаров

Источник:
Sibnet.ru
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Wildberries
Фото: © Sibnet.ru

Онлайн-магазин Wildberries запустил тестовую доставку сверхгабаритных товаров, сообщает пресс-служба компании.

Грузовая курьерская доставка мебели, инструментов и сантехники на первом этапе стала доступна жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Калужской, Тульской и Рязанской областей, отмечается в сообщении.

«Ожидаем, что доставка сверхкрупногабаритных товаров будет востребована как у предпринимателей, которые с помощью нашей платформы могут расширить свою клиентскую аудиторию, так и у покупателей», — подчеркивает компания.

Всего в списке габаритных товаров — более 2 тысяч позиций, среди которых кровати, диваны, душевые кабины, унитазы, ванны, шкафы, промышленный инструмент. В перспективе Wildberries планирует расширить зоны доставки.

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Топ комментариев

slavaynin

потому что на них было московское время,а не потому что дорогие.

Snikolas

Вот давно пора хватит с укронацистами в игры играть, так победа Великой России быстрей наступит в СВО.

Snikolas

Во первая вражина Великой России выползла данилкО)), кто следующий ждемс...

slavaynin

надо украинцам ещё каски такие