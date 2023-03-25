Wildberries запустил доставку сверхгабаритных товаров

Фото: © Sibnet.ru
Онлайн-магазин Wildberries запустил тестовую доставку сверхгабаритных товаров, сообщает пресс-служба компании.
Грузовая курьерская доставка мебели, инструментов и сантехники на первом этапе стала доступна жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Калужской, Тульской и Рязанской областей, отмечается в сообщении.
«Ожидаем, что доставка сверхкрупногабаритных товаров будет востребована как у предпринимателей, которые с помощью нашей платформы могут расширить свою клиентскую аудиторию, так и у покупателей», — подчеркивает компания.
Всего в списке габаритных товаров — более 2 тысяч позиций, среди которых кровати, диваны, душевые кабины, унитазы, ванны, шкафы, промышленный инструмент. В перспективе Wildberries планирует расширить зоны доставки.
slavayninпотому что на них было московское время,а не потому что дорогие.
SnikolasВот давно пора хватит с укронацистами в игры играть, так победа Великой России быстрей наступит в СВО.
SnikolasВо первая вражина Великой России выползла данилкО)), кто следующий ждемс...
slavayninнадо украинцам ещё каски такие