Wildberries запустил доставку сверхгабаритных товаров

Онлайн-магазин Wildberries запустил тестовую доставку сверхгабаритных товаров, сообщает пресс-служба компании.

Грузовая курьерская доставка мебели, инструментов и сантехники на первом этапе стала доступна жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Калужской, Тульской и Рязанской областей, отмечается в сообщении.

«Ожидаем, что доставка сверхкрупногабаритных товаров будет востребована как у предпринимателей, которые с помощью нашей платформы могут расширить свою клиентскую аудиторию, так и у покупателей», — подчеркивает компания.

Всего в списке габаритных товаров — более 2 тысяч позиций, среди которых кровати, диваны, душевые кабины, унитазы, ванны, шкафы, промышленный инструмент. В перспективе Wildberries планирует расширить зоны доставки.