Показана последняя серия легендарного сериала «Покемон»

Заключительная серия аниме-сериала «Покемон» вышла в эфир телеканала TV Tokyo. Легендарный сериал насчитывает 25 сезонов и 1234 эпизода, его показ длился 26 лет.

Финальная серия получила название The Rainbow and the Pokemon Master! В конце эпизода главный персонаж по имени Эш и его друг — покемон Пикачу — отправляются в новое путешествие, выбирая дорогу на развилке.

«Покемон» — одна из самых известных франшиз современной японской массовой культуры, созданная Nintendo в 1996 году. Тогда вышла оригинальная игра, по мотивам которой был снял сериал, а также полнометражные фильмы.

Телевизионный сериал про приключения Эша и Пикачу транслировали в 192 странах мира, включая Россию.

При этом 14 апреля 2023 года стартует сериал Pokemon Horizons: The Series, в которым впервые не будет Эша и Пикачу. Главными героями анимационного шоу станут Лико и Рой, а также их друг профессор Фриде.