Россия применила на Украине «царь‑бомбу»

Российские военные применили в Запорожской области ОДАБ-1500 — объемно-детонирующую авиационную бомбу массой в полторы тонны, которую за мощность неофициально называют «царь-бомбой».

Видео с характерной сферической взрывной волной опубликовал телеграм-канал «Военное дело». Принцип действия такой бомбы аналогичен термобарическим боеприпасам ТОС-1 «Солнцепек».

Боеприпас сбрасывается с самолета, после чего он планирует на вражеские позиции. После сближения с целью сначала происходит подрыв первого заряда, после которого возникает топливовоздушное облако.

Затем срабатывает второй взрыватель, облако детонирует, образуя мощную взрывную волну с огромной температурой в эпицентре. Считается, что выжить в радиусе поражения такой бомбы невозможно.