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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия применила на Украине «царь‑бомбу»

Источник:
Sibnet.ru
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Российские военные применили в Запорожской области ОДАБ-1500 — объемно-детонирующую авиационную бомбу массой в полторы тонны, которую за мощность неофициально называют «царь-бомбой».

Видео с характерной сферической взрывной волной опубликовал телеграм-канал «Военное дело». Принцип действия такой бомбы аналогичен термобарическим боеприпасам ТОС-1 «Солнцепек».

Боеприпас сбрасывается с самолета, после чего он планирует на вражеские позиции. После сближения с целью сначала происходит подрыв первого заряда, после которого возникает топливовоздушное облако.

Затем срабатывает второй взрыватель, облако детонирует, образуя мощную взрывную волну с огромной температурой в эпицентре. Считается, что выжить в радиусе поражения такой бомбы невозможно.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

Asd10

Ласковый телёнок двух маток сосёт. Чего вам не так??)))

slavaynin

надо украинцам ещё каски такие

Asd10

А мы с Америкой не ссорились. Чего хошь укупим. Под раздачей Европцы, ну а о вас ваще говорить не приходится.

slavaynin

потому что на них было московское время,а не потому что дорогие.