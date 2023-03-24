Россия применила на Украине «царь‑бомбу»

Российские военные применили в Запорожской области ОДАБ-1500 — объемно-детонирующую авиационную бомбу массой в полторы тонны, которую за мощность неофициально называют «царь-бомбой».
Видео с характерной сферической взрывной волной опубликовал телеграм-канал «Военное дело». Принцип действия такой бомбы аналогичен термобарическим боеприпасам ТОС-1 «Солнцепек».
Боеприпас сбрасывается с самолета, после чего он планирует на вражеские позиции. После сближения с целью сначала происходит подрыв первого заряда, после которого возникает топливовоздушное облако.
Затем срабатывает второй взрыватель, облако детонирует, образуя мощную взрывную волну с огромной температурой в эпицентре. Считается, что выжить в радиусе поражения такой бомбы невозможно.
Asd10Ласковый телёнок двух маток сосёт. Чего вам не так??)))
slavayninнадо украинцам ещё каски такие
Asd10А мы с Америкой не ссорились. Чего хошь укупим. Под раздачей Европцы, ну а о вас ваще говорить не приходится.
slavayninпотому что на них было московское время,а не потому что дорогие.