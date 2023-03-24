Участница «Голоса» воспользовалась Гагариной и ушла к Басте

Алина Бахшалиева из Саратова выступила на слепых прослушиваниях с песней Полины Гагариной и изрядно потрепала нервы певице.

Алина Бахшалиева занимается музыкой с пяти лет. Она уже участвовала во многих телепроектах. Среди них пятый сезон «Голоса. Дети» (не прошла слепые прослушивания) и проект канала «Россия» — «Ну-ка, все вместе».

На слепых прослушиваниях «Голоса» Бахшалиева выступила с песней «Драмы больше нет» Полины Гагариной. К девушке повернули два наставника — Баста и Гагарина.

Певица отметила, что участница выбрала очень интересную аранжировку для песни и обещала взять ее себе на заметку.

Бахшалиева попросила Гагарину выйти и спеть эту песню вместе. В итоге на сцене «Голоса» состоялся дуэт.

После того, как Гагарина вернулась в кресло, Бахшалиева должна была выбрать команду, в которую она отправится. Выбор поразил судей.

«Мне очень стыдно. Полина, простите меня, пожалуйста, но я безумно хотела к Василию Махайловичу. Извините, пожалуйста, меня», — сказала девушка и получила в ответ овации зрительного зала.

Гагарина, судя по всему, была готова к такому повороту событий. Она разыграла комичную сцену обиды, спрятавшись за кресло, но в итоге посмеялась над ситуацией. «Да, я прощаю, ничего страшного», — сказала участнице наставница.