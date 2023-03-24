НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Раскрыты последствия применения снарядов с обедненным ураном

Источник:
Sibnet.ru
321 3
Фото: Gertrud Zach

Применение боеприпасов с обедненным ураном причинит непоправимый вред здоровью украинских военнослужащих и гражданского населения, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Потоки альфа-излучения от мелких частиц урана, осевших в верхних и нижних дыхательных путях, легких и пищеводе, вызывают развитие злокачественных опухолей. Накапливаясь в почках, костной ткани и печени, урановая пыль приводит к изменению внутренних органов», — приводит слова Кириллова пресс-служба Минобороны.

По его словам, соединения урана остаются в почве и длительное время сохраняют опасность негативного воздействия на людей, животных и сельскохозяйственные культуры. Это нанесет колоссальный экономический ущерб агропромышленному комплексу, обрушив экспорт сельскохозяйственной продукции с территории Украины.

Долгосрочные последствия применения таких снарядов можно наблюдать в Югославии и Ираке, где проводились военные операции НАТО. Так, в 2005 году заболеваемость раком в стране в результате применения боеприпасов с обедненным ураном возросла с 40 до 1 тысячи 600 случаев на 100 тысяч населения.

Ранее стало известно, что Великобритания передаст Киеву боеприпасы с обедненным ураном. Кремль заявил, что такими действиями западные страны приближают мир к ядерному столкновению.

Еще по теме
Медведев попросил не беспокоиться о милитаризации экономики
Ракета «Союз‑2.1а» доставит на орбиту военный спутник
Лавров оценил передачу Киеву снарядов с обедненным ураном
Против бронетехники: что такое снаряды с обедненным ураном
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Иран определил стоимость автомобилей для России
Си Цзиньпин назвал условие завершения конфликта на Украине
Зрители «Маски» возмутились решению выгнать Феникса
Шойгу предупредил Британию об угрозе ядерного конфликта
Обсуждение (3)
Картина дня
Leroy Merlin покинет Россию
Макрон разозлил французов жестом в прямом эфире. ВИДЕО
Кремль отреагировал на обращение Медведева к опыту Сталина
Раскрыты последствия применения снарядов с обедненным ураном
Мультимедиа
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
Из чего состоят звезды. ФОТО
Самое обсуждаемое
41
Медведев назвал Украину частью России
39
Шойгу предупредил Британию об угрозе ядерного конфликта
35
Столтенберг назвал конфликт на Украине «войной на истощение»
31
Путин и Си Цзиньпина тет‑а‑тет проговорили 4,5 часа
26
Медведев пригрозил суду в Гааге ударом гиперзвукового «Оникса»