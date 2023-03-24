Раскрыты последствия применения снарядов с обедненным ураном

Применение боеприпасов с обедненным ураном причинит непоправимый вред здоровью украинских военнослужащих и гражданского населения, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Потоки альфа-излучения от мелких частиц урана, осевших в верхних и нижних дыхательных путях, легких и пищеводе, вызывают развитие злокачественных опухолей. Накапливаясь в почках, костной ткани и печени, урановая пыль приводит к изменению внутренних органов», — приводит слова Кириллова пресс-служба Минобороны.

По его словам, соединения урана остаются в почве и длительное время сохраняют опасность негативного воздействия на людей, животных и сельскохозяйственные культуры. Это нанесет колоссальный экономический ущерб агропромышленному комплексу, обрушив экспорт сельскохозяйственной продукции с территории Украины.

Долгосрочные последствия применения таких снарядов можно наблюдать в Югославии и Ираке, где проводились военные операции НАТО. Так, в 2005 году заболеваемость раком в стране в результате применения боеприпасов с обедненным ураном возросла с 40 до 1 тысячи 600 случаев на 100 тысяч населения.

Ранее стало известно, что Великобритания передаст Киеву боеприпасы с обедненным ураном. Кремль заявил, что такими действиями западные страны приближают мир к ядерному столкновению.