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Leroy Merlin покинет Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Babij / Attribution-ShareAlike License

Французская сеть Leroy Merlin продаст все свои магазины строительных материалов в России, об этом говорится в заявлении компании Adeo, владеющей брендом. Магазины передадут локальному менеджменту.

«Adeo объявляет о намерении передать контроль над Leroy Merlin местному руководству. После более чем 18 лет деятельности в России передача контроля над Leroy Merlin местному менеджменту должна сохранить рабочие места для 45 тысяч сотрудников», — отмечается в сообщении.

Также указывается, что процесс передачи был начат несколько месяцев, сделку предстоит одобрить соответствующим органам власти в России. Компания подчеркнула, что на протяжении всего процесса приоритетом является ответственное отношение ко всем сотрудникам.

Также уточняется, что все взаимоотношения с поставщиками и сотрудниками остаются в силе. Все рабочие места будут сохранены, магазины продолжит работу в обычном режиме.

Вопросы, связанные с сохранением названия бренда будут обсуждаться, однако в ближайшее время изменений не планируется. Конкретные решения планируется объявить позднее.

В России сеть Leroy Merlin состоит более чем из 100 гипермаркетов в 62 городах. После начала спецоперации на Украине магазины Leroy Merlin продолжили работу. Компания Adeo входит в группу Mulliez, которая также владеет сетями Auchan и Decathlon.

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Asd10

Ласковый телёнок двух маток сосёт. Чего вам не так??)))

GammiPluh

да не особо обольщайся, правительство Казахстана только своих же бизнесменов и нагнет, чем обозлит их......

slavaynin

Хоть кто то думает об экологии

-Керя-

По началу ценник хороший был. Сейчас если поискать можно по дешевле купить...