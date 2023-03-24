Leroy Merlin покинет Россию

Французская сеть Leroy Merlin продаст все свои магазины строительных материалов в России, об этом говорится в заявлении компании Adeo, владеющей брендом. Магазины передадут локальному менеджменту.

«Adeo объявляет о намерении передать контроль над Leroy Merlin местному руководству. После более чем 18 лет деятельности в России передача контроля над Leroy Merlin местному менеджменту должна сохранить рабочие места для 45 тысяч сотрудников», — отмечается в сообщении.

Также указывается, что процесс передачи был начат несколько месяцев, сделку предстоит одобрить соответствующим органам власти в России. Компания подчеркнула, что на протяжении всего процесса приоритетом является ответственное отношение ко всем сотрудникам.

Также уточняется, что все взаимоотношения с поставщиками и сотрудниками остаются в силе. Все рабочие места будут сохранены, магазины продолжит работу в обычном режиме.

Вопросы, связанные с сохранением названия бренда будут обсуждаться, однако в ближайшее время изменений не планируется. Конкретные решения планируется объявить позднее.

В России сеть Leroy Merlin состоит более чем из 100 гипермаркетов в 62 городах. После начала спецоперации на Украине магазины Leroy Merlin продолжили работу. Компания Adeo входит в группу Mulliez, которая также владеет сетями Auchan и Decathlon.