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Появилась информация о новой ампутации у Костомарова

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Первого канала

Олимпийский чемпион, фигурист Роман Костомаров перенес новую ампутацию. По данным СМИ, ему удалили пальцы на левой руке или всю кисть.

Костомарову полностью ампутировали пальцы на левой руке, сообщил «Матч ТВ» со ссылкой на источник. «Спорт-Экспресс» пишет, что фигуристу удалили всю кисть.

Источник издания отметил, что весь некроз убран и, если организм начнет нормально функционировать, больше вмешательств не будет. Но если некроз пойдет дальше, возможно, речь пойдет об удалении руки по локоть.

Костомаров был госпитализирован 10 января с тотальным поражением легких. По данным СМИ, он перенес операции по ампутации на кистях и стопах, а также два инсульта. Официальной информации от семьи об этом не было. На прошлой неделе источники «РБК Спорт» говорили, что состояние фигуриста заметно улучшилось за последние дни.

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