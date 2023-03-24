Глава Кузбасса доложил Путину о проблемах с вывозом угля

Кемеровская область отправила в восточном направлении меньше угля, чем планировалось, речь об этом шла на встрече губернатора Кузбасса Сергея Цивилева с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба областного правительство.

Правительство Кузбасса подписало соглашение с РЖД, по которому в 2023 году должно быть вывезено на экспорт в восточном направлении не менее 55,1 миллиона тонн, гарантированно — не менее 53,1 миллиона тонн.

За январь-февраль было отправлено 9,35 миллиона тонн угля. Это на 0,71 миллиона тонн меньше, чем предусмотрено соглашением.

Цивилев на встрече отметил, что вывоз угля — важнейший вопрос для Кузбасса «в связи с внешнеполитической ситуацией». Как будет решаться вопрос, не сообщается.

Власти Кузбасса уже обращали внимание, что принятые с марта 2022 года РЖД «Временные правила определения очередности перевозок грузов» привели к проблемам угледобывающих компаний с отправкой энергетического угля. В регионе доля добычи энергетических марок углей от общей добычи составляет 70%.