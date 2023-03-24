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Глава Кузбасса доложил Путину о проблемах с вывозом угля

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Кемеровская область отправила в восточном направлении меньше угля, чем планировалось, речь об этом шла на встрече губернатора Кузбасса Сергея Цивилева с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба областного правительство.

Правительство Кузбасса подписало соглашение с РЖД, по которому в 2023 году должно быть вывезено на экспорт в восточном направлении не менее 55,1 миллиона тонн, гарантированно — не менее 53,1 миллиона тонн.

За январь-февраль было отправлено 9,35 миллиона тонн угля. Это на 0,71 миллиона тонн меньше, чем предусмотрено соглашением.

Цивилев на встрече отметил, что вывоз угля — важнейший вопрос для Кузбасса «в связи с внешнеполитической ситуацией». Как будет решаться вопрос, не сообщается.

Власти Кузбасса уже обращали внимание, что принятые с марта 2022 года РЖД «Временные правила определения очередности перевозок грузов» привели к проблемам угледобывающих компаний с отправкой энергетического угля. В регионе доля добычи энергетических марок углей от общей добычи составляет 70%.

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Экономика #Недра и ТЭК #Кузбасс
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Топ комментариев

MuCbE

Ну так если Украина продаст Киев, Одессу, Львов или что они там собрались продавать, что от страны останется...

Asd10

Ласковый телёнок двух маток сосёт. Чего вам не так??)))

pepelmetal

С 90х годов слышу как ещё чуть чуть и будет наукраине как в Швейцарии

Asd10

Мозгов бы тебе маленько, русский сибиряк... Когда в Новгороде на бересте писали, в "колыбели цивилизации"...