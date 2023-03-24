Кремль отреагировал на обращение Медведева к опыту Сталина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева зачитать директорам оборонных заводов телеграмму Иосифа Сталина.

«Обращаться надо к любому опыту. Тогда было очень сложное время, была Великая Отечественная война, поэтому, конечно, это бесценный опыт», — приводит РИА Новости слова Пескова, сказанные им в ответ на вопрос, считают ли в Кремле правильным обращаться к сталинскому опыту.

Накануне зампред Совбеза зачитал директорам оборонных заводов телеграмму Иосифа Сталина в которой тот просил «честно и в срок выполнять заказы», в противном случае пригрозив «громить как преступников». Медведев попросил запомнить эти слова.

Эту телеграмму 17 сентября 1941 года Сталин направил из Москвы в Свердловск директору «Уралмашзавода» Борису Музрукову. Речь шла о необходимости соблюдать сроки и объемы выполнения заказов по поставкам корпусов для тяжелых танков КВ.