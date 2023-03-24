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Рубль ослабел: какой курс доллара ждать весной

Источник:
Sibnet.ru
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Деньги
Фото: © Sibnet.ru
Доллар подорожал до 77 рублей — последний раз такой курс россияне видели в апреле-мая прошлого года. В каком диапазоне закрепится российская валюта к предстоящему лету?

Причин ослабления рубля несколько, во-первых, это падение стоимости энергоресурсов и санкционное давление. На фоне развивающегося в США банковского кризиса и угрозы рецессии нефть заметно подешевела. Инвесторы опасаются снижения спроса на энергоресурсы.

Еще один негативный фактор — восстановление импорта. На это дал надежду успешный визит главы Китая Си Цзиньпина в Москву. «Разумеется, это негативно для рубля, поскольку бизнес начинает налаживать поставки товаров, а значит, продает рубль и покупает юани», — сказал «Известиям» финансовый аналитик Артем Звездин.

По словам аналитиков, во втором квартале для рубля по-прежнему будут иметь значение решения Банка России по процентным ставкам. Ускорение инфляции прогнозируют уже летом — тогда регулятор и может перейти к увеличению ключевой ставки.

Каков прогноз

Во втором квартале курс закрепится на уровне 73–79 рублей за доллар и 80–86 рублей за евро, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Многое будет зависеть от ситуации в банковском секторе США. При негативном сценарии упадут цена на сырье. «Если цены на нефть марки Brent не зафиксируются выше 76 долларов за баррель, курс может превысить 80 рублей за доллар», — полагает финансовый советник Дмитрий Фетисов.

По его оценкам, в ближайший квартал курс может установиться в диапазоне 77–85 рублей за доллар. Но если будет стремительно развиваться рецессия, то он может опуститься и ниже уже к лету.

«Ситуация очень опасная, если все это перерастет в полноценную рецессию, это сильно ударит по стоимости энергоресурсов, как следствие, повлияет и на стоимость рубля», — отметил Звездин.

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